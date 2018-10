(VIDEO) Vargas: rinden homenaje al fenómeno de las Grandes Ligas Ronald Acuña Jr.

Ronald Acuña junto a Carneiro y familiares

24 de octubre de 2018.- El Gobernador del estado Vargas, G/J Jorge Luis García Carneiro, el Alcalde del municipio, José Alejandro Terán, el presidente del Consejo legislativo, Roibert Sojo y autoridades civiles y militares junto al pueblo y la comunidad deportiva de la entidad, rindieron un sentido homenaje al ritmo de la samba del equipo los Tiburones de la Guaira a “El Abusador” Ronald Acuña Jr. fenómeno de las Grandes Ligas nacido en la Sabana, parroquia Caruao, cuna de peloteros que han hecho historia en la disciplina.



“Ronald, representa el símbolo de esta nueva generación de oro que cada día se fortalece más en Venezuela, ha logrado estar a la altura del grande de los grandes, Luis Aparicio y de Oswaldo Guillen. Dios te bendiga Ronald, hay en usted una esperanza que Dios y la Patria vean colmada la felicidad que en esta temporada Ronald sea el ejemplo para Venezuela” expresó el mandatario regional.



En este sentido, Acuña dio unas emotivas palabras ante el pueblo que lo acompañó en la actividad, “doy gracias a Dios y a todas las personas que me han apoyado, a los niños que siguen el béisbol, ha sido una temporada de altibajos pero me he divertido haciendo deporte”.



El joven orgullo varguense ha roto records en la disciplina convirtiéndose en ejemplo para los más pequeños por ser el jugador más joven en la historia de la MLB en golpear un Grand Slam de postemporada con tan solo 20 años, también ha conectado 10 “vuelacercas” en un mes de campaña. Con estos números apunta a convertirse en el novato del año, hazaña lograda solo por dos criollos, Luis Aparicio en la temporada de 1956 con los Medias Blancas de Chicago y Oswaldo Guillén en 1985, con el mismo equipo.



Video fuente: The Beatwriter