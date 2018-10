Maradona sobre Messi: “Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”

13-10-18.- Lionel Messi no es ni será el caudillo que la selección argentina desea, aseguró Diego Maradona la noche del viernes en una entrevista televisiva en la que también se propuso para dirigir a México, reseña la agencia AFP.



“Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va 20 veces al baño antes de un partido”, dijo Maradona, flamante director del equipo mexicano de segunda división Dorados de Sinaloa, en el programa ‘La última palabra’ de la cadena Fox.



Diego Maradona critica a Messi por no hablar



Aunque reconoció que Messi “es el mejor futbolista del mundo junto con Cristiano Ronaldo”, Diego Maradona, exdirector técnico argentino, criticó a su compatriota por no levantar la voz al interior de la ‘Albiceleste’.



“Messi es un grandísimo jugador, pero prefiere jugar a la PlayStation antes que hablar”, alegó en una charla en la que se reencontró con su excompañero y ahora comentarista Daniel Brailovsky.



“No lo endiosemos más”, pidió Maradona y sugirió “sacarle todas las presiones” que lleva en la espalda. “No va a ser el caudillo que queremos que sea”, agregó.



El argentino también confesó que “sueña con volver” a dirigir la selección de su país, pero dijo que en ese caso no convocaría al diez del Barcelona. Aunque “en su momento” lo recuperaría para hacerlo “jugar como yo quiero”, aclaró.



Por otro lado, a sabiendas de que la selección mexicana no ha podido elegir a su nuevo entrenador, Maradona aseguró que le gustaría estar al frente del ‘Tricolor’.



“Ya lo creo que sí”, aseveró.



El argentino también aclaró que no le ha pedido a ningún empresario que lo promueva ante la Federación Mexicana de Fútbol para conseguir el puesto de seleccionador.



Para Maradona, el fútbol mexicano va “en alza”, pero aconsejó “no conformarse con vencer 3-2 a Costa Rica”, como sucedió el jueves por la noche en un amistoso.



“Hay que buscar nuevos horizontes. Es preferible ir a Europa aunque te metan cinco goles, pero vas a aprender de cada gol”, aseguró.



La entrevista se dio en la cancha del estadio Caliente de la ciudad de Tijuana -norte de México- una hora antes de que los Dorados de Diego Maradona se enfrentaran al Tijuana en partido de preparación, en medio de la pausa por la fecha FIFA.