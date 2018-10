Venezuela sumó dos de oro en primera jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires

Katherine Echandía, pesista

Buenos Aires, octubre 8 - La pesista Katherine Echandia y la judoca María Giménez, ambas de la categoría de los 44 kilogramos, lideraron con par de preseas de oro a Venezuela en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires, Argentina.



La cosecha de preseas marcó un nuevo récord para Venezuela, que en las dos primeras ediciones de los JJ.OO de la Juventud sólo contaba con una medalla de oro obtenida por María Simancas, quien en Nankín 2014 compitió en un equipo internacional de relevo mixto 8x100.



Sobre el tatami del Pabellón Asia del Parque Olímpico, una de las cuatro grandes sedes de las olimpiadas, Giménez —quien salió bye en la primera ronda— doblegó 11-0 a la india Tababi Thangjam con un wasari y un ippon.



"Trabajé mucho por esta medalla, me esforcé mucho", dijo la judoca, quien en cuartos despachó a la anfitriona Mikaela Rojas (1-0) y en semis a la ucraniana Anastasia Balaban (1-0).



Horas más tarde, la abanderada Katherine Echandia logró la segunda dorada para Venezuela tras levantar 72 kilos en arranque y otros 90 en envión para terminar con 162 kilos en la plataforma.



La criolla, número uno del ranking de su categoría, estuvo cerca de empatar el récord mundial juvenil de su categoría, pero falló tras intentar levantar 93 kilos.



"Me dijeron que ser la abanderada tiene una maldición pero yo dijo que no, dije que iba a dejar a Venezuela en lo alto y así fue", añadió. "Le dedico esta medalla a Venezuela, a mi familia, entrenadores y a todos los que creyeron en mi".



Diploma



En la jornada de este domingo compitieron 11 criollos en ocho deportes. Una de ellas fue la esgrimista Anabella Acurero, quien logró diploma en florete individual tras caer por muerte súbita ante la estadounidense May Tieu, en el combate por el bronce.



La nadadora Andrea Santander quedó en la última posición de las pruebas combinadas con un tiempo de 2:24.22, y este lunes competirá en los 100 metros libre.



En el Parque Verde, la dupla masculina de voleibol de playa integrada por Gabriel González y José Osorio debutó con victoria ante Aruba con pizarra de 21-14 y 12-24.



En ese mismo escenario, la triatleta Karina Clemant se ubicó en la casilla 17 con un tiempo de 1:02:18.