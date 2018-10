Zulia: Betulio González sigue delicado tras sufrir otro infarto

Betulio González

Maracaibo, octubre 7 - Betulio González, el eterno campeón venezolano del peso gallo, sigue delicado de salud tras sufrir otro infarto el pasado viernes 5 de octubre en su casa de San Francisco, mientras jugaba barajas en su habitación con familiares.



Su yerna, Carolina de González, quien lo sacó de emergencia a la policlínica San Francisco minutos después de que el excampeón presentara un fuerte dolor en el pecho, informó que su suegro debió regresar a la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Coromoto, la mañana de este domingo 7 de octubre, pues le repitió la dolencia luego de cierta mejoría que había permitido su ingreso a la habitación el sábado por la noche.



Betulio tiene varios años padeciendo una dolencia cardiaca tras un primer infarto hace seis años y continuas anginas de pecho que, en varias ocasiones, le han llevado a duros combates por su vida en varios centros de salud, principalmente en el hospital Coromoto donde lo han atendido con excelentes resultados.



“Para como estaba el viernes cuando lo sacamos a la clínica mejoró un poquito, pero sigue muy delicado. Toda la familia está orando porque Betulio vuelva a su casa”, dijo Carolina quien estaba en la vivienda de Betulio con los nietos del extriple campeón, que cumplirá 69 años este 24 de octubre.



Añadió que “el cardiólogo tratante, Pedro Hidalgo, analizará en consejo médico la viabilidad de hacerle un cateterismo lo más urgentemente posible o si se aplica otro tratamiento mientras tanto”, explicó.



Añadió que, casualmente, el médico les había anunciado a los familiares que para este lunes 8 de octubre tendría que practicarle este procedimiento (cateterismo) al exboxeador zuliano, luego de la consulta de rutina que Betulio había cumplido el viernes por la mañana. “Lamentablemente en la noche le sobrevino otro infarto y hoy (este domingo) están analizando cuando se lo harán”, contó.



Carolina señaló que ese día (viernes) ella lo llevó a la policlínica San Francisco donde un electrocardiograma reveló que Betulio había sufrido un infarto. “Allí no había UCI y debimos trasladarlo a la clínica Sierra Maestra, en carro particular pues no había ambulancia”.



“En Sierra Maestra lograron estabilizarlo, pero la doctora me dijo que teníamos que llevarlo a una UCI urgentemente porque su caso era grave. Allá llegó su hija Liseth y consiguió una ambulancia con la que lo trasladamos al hospital Coromoto después de consultar con su médico, Pedro Hidalgo, vía telefónica”, contó Carolina.



Explicó que pasaron unas seis horas entre el momento en el que Betulio comenzó a sentir el dolor y su ingreso la sala de shock del hospital Coromoto donde tampoco había cupo en la UCI a esa hora, las 2:00 de la mañana.



“En la mañana del sábado lo ingresaron a la UCI y mejoró. En la noche lo pasaron a la habitación, pero esta madrugada le volvió a dar el dolor y lo regresaron a la UCI donde permanece muy delicado, según me contó Liseth Gonzalez (hija de Betulio), quien está allá con él y otros familiares”, señaló la yerna del exmonarca.