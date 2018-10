Tenista Serena Williams canta en 'topless' para fomentar autoexploración para prevención del cáncer de mama

La tenista Nº 1 del mundo, Serena Williams Credito: web

04 de Octubre - A capela y en topless, la tenista estadounidense Serena Williams cantó la canción I Touch Myself (Yo me toco, en inglés) para concientizar a las mujeres sobre la importancia del autoexamen de mamas para encontrar a tiempo cualquier anomalía



El tema que rápidamente se viralizó en la redes sociales se suma a las campañas por el mes de prevención del cáncer de mama, y en apoyo a la organización Breast Cancer Network Australia.



"En este mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, he grabado una versión del éxito mundial de Divinyls 'I Touch Myself' para recordar a las mujeres que se realicen de forma regular un autoexamen", escribió Serena en su cuenta Instagram.



"Sí, tuve que hacer un esfuerzo, pero lo hice porque es una cuestión que afecta a todas las mujeres, de todos los colores y en todo el mundo. La detección precoz es crucial. Salva tantas vidas", agregó.



"I Touch Myself" fue coescrita por la cantante de Divinyls Chrissy Amphlett, quien murió en 2013 de un cáncer de mama a los 53 años.



"Este video musical forma parte del 'proyecto I Touch Myself' en honor a la diva Chrissy Amphlett quien murió de cáncer de seno, y nos legó su canción para recordar a las mujeres que su salud es lo primero", declaró la ganadora de 23 títulos de Grand Slam.