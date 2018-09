José Pekerman anuncia su retiro de la selección de fútbol de Colombia

José Pekerman (centro)

Bogotá, septiembre 4 - José Pekerman, el director técnico argentino, anunció el día de hoy que se retira de la dirección de la selección colombiana, a la cual estuvo acompañando desde 2012, y posicionó como una selección de élite.



“Hoy el profesor José Pekerman ha manifestado su decisión de retirarse de la selección Colombia de mayores, da por cumplido un ciclo que fue altamente exitoso”, dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurun, en rueda de prensa en Bogotá.



Jesurun aclaró que la decisión tomada de retirarse al terminar su contrato fue algo completamente personal, para nada motivado por alguna de diferencia en términos económicos como algunos especulaban.



Ante los rumores que habían acerca de su retiro, Pekerman aclaró al indicar que “No hubo ningún tipo de condicionamientos, le han hecho mucho daño a la selección”.



De igual manera agradeció el apoyo de estos últimos seis años de la selección colombiana, a la cual llevó a los mundiales Brasil-2014 y Rusia-2018, y los llevó al mayor desempeño alcanzado por la selección en su historia.



“En cada gol que hacíamos, en cada triunfo, yo decía que quería abrazar a cada uno de los colombianos y eso lo he sentido permanentemente”, agregó el DT, que descartó tener ofertas de otros clubes o selecciones



Ante la retirada de Pekerman, Jesurun aseguró no tener nada previsto ni sabe de las próximas acciones que tomarán desde la FCF.



“Hoy la Federación Colombiana de Fútbol no tiene ningún plan B, ningún plan C, ningún plan D, no tenemos candidatos ni nada, estamos apenas intentando asimilar la decisión que nos acaba de transmitir el profesor”, explicó el directivo.



En la baraja de su reemplazante se habían ventilado los nombres del colombiano Juan Carlos Osorio, quien firmó la víspera con Paraguay, así como el holandés Guus Hiddink, el portugués Carlos Queiroz y el subcampeón del mundo, el croata Zlatko Dalić.



Colombia enfrentará el 7 y 11 de septiembre a Venezuela y Argentina en partidos amistosos en Estados Unidos. En ambos encuentros la tricolor será dirigida por Arturo Reyes, técnico de la selección sub-20.