Béisbol: Criollitos de Venezuela sub 12 consiguen pase al Mundial de Taiwán 2019

Caracas, septiembre 3 - Los Criollitos de Venezuela Sub 12 no lograron subirse al podio en el Campeonato Panamericano U-12 que se desarrolló en la ciudad de México, pero de igual forma consiguieron su pase al Mundial de Taiwán 2019 tras derrotar a su similar centroamericano de Panamá 8-5.



Andrew Abreu, uno de los pilares que comandó la ofensiva de la selección venezolana, se fue de 3-2 con par de vuelacercas, cinco remolcadas para contribuir con la victoria del combinado criollo.



Por otra parte, Eduardo Herrera en calidad de relevista lanzó por espacio de 4.1 episodios en el cual permitió una carrera, le conectaron un total de seis hits, pero no les fue suficiente al combinado panameño para remontar el encuentro.



Los criollos que no lograron conseguir la victoria en sus dos primeros encuentros de la Súper Ronda ante Estados Unidos y Cuba.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 204 veces.