Venezolano Antonio Díaz será entrenador de kata de Hong Kong para Juegos Asiáticos 2018

El karateca venezolano Antonio Díaz Credito: AVN

Caracas, agosto 12 - El bicampeón mundial de kata, el venezolano Antonio Díaz, se estrenará como entrenador con la selección de Hong Kong, tras la invitación que recibiera para participar en el programa “Training Partner”, que se desarrollará hasta el 25 de agosto previo a los Juegos Asiáticos Jakarta 2018.



“Hoy soy el coach de kata de Hong Kong para los Juegos Asiáticos Jakarta 2018. He sido invitado para entrenar a los atletas de Hong Kong en la última etapa de preparación para los Juegos Asiáticos, además de acompañarlos a este importante evento”, indicó Díaz en su cuenta en Instagram.



El criollo, quien viene de sumar su sexta medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, refirió que aceptó el reto para impartir lo que ha aprendido a lo largo de su carrera, en la que acumula 16 medallas de oro en el Campeonato Panamericano de Karate Do, seis en los Juegos Suramericanos y dos en los Juegos Mundiales, entre otros.



“A pesar de seguir activo como competidor, decidí aceptar esta oportunidad porque me apasiona compartir lo que he aprendido. Es un reto que asumo contento para empezar a sembrar lo que viene después de Tokio 2020. Vamos con todo”, añadió.



Luego de su participación en el evento, Díaz volverá a la acción en la Premier League y Serie A que otorgan puntos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.