Venezolano José Quintero gana presea dorada en la esgrima de los Centroamericanos y del Caribe

Barranquilla, julio 29 - El esgrimista venezolano José Quintero derrotó este domingo 15-12 a su compatriota Eliécer Romero en la final del sable, mientras que la cubana Seily Mendoza revalidó el título que obtuvo en espada en los Centroamericanos y del Caribe de Veracruz al vencer 15-10 a la jamaiquina Caitlin Chang.



En la primera jornada de la esgrima en las justas de Barranquilla, que se disputa en el centro de convenciones Puerta de Oro, Quintero se adjudicó el título luego de vencer 15-7 al guatemalteco Francisco Yanes, 15-9 al jamaiquino Donovan Deans y 15-14 en semifinales al colombiano Sebastián Cuéllar.



“Fue una competencia muy fuerte desde el principio, muy corta pero fuerte, había buenos contrincantes de diferentes países y desde el principio me planteé un objetivo que he venido trabajando ya desde hace varios meses y por eso creo que salí victorioso”, afirmó el venezolano a periodistas tras colgarse el oro.



El combate más complicado fue el que tuvo contra Cuéllar, quien estuvo a punto de remontarle el partido cuando llevaba seis puntos de diferencia pero no lo logró.



“Nos hemos encontrado en muchas ocasiones, yo perdí contra él en los Juegos Bolivarianos (de Santa Marta 2017) y ahora fue el desquite y logré ganarle”, añadió Quintero.



El otro bronce de la categoría quedó en manos del colombiano Luis Correa, que perdió en las semifinales 15-10 con Romero.



En la final de espada femenina,la cubana Mendoza sacó a relucir su experiencia y venció en la final a la jamaiquina, de 25 años, y ratificó que es una de las esgrimistas más destacadas de la región.



“Me siento muy feliz, muy contenta de haber retomado mi título. Todavía estoy un poco tensa porque la competencia fue bastante dura pero nada, salí a buscar lo que yo quería, el oro”, manifestó Mendoza.



En esa prueba los bronces se los adjudicaron la venezolana Gabriela Martínez, que cayó en semifinales con Chang, y la dominicana Violeta Ramírez, que perdió con Mendoza.



Por otra parte, Mendoza aseguró que también buscará revalidar en Barranquilla el título de espada por equipos que obtuvo en Veracruz hace cuatro años.

