Presidente de la FIFA: Rusia 2018 es "el mejor Mundial de la historia"

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

13 de julio de 2018.- Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha calificado durante una rueda de prensa a Rusia 2018 como el mejor Mundial de la historia."Dije que sería la mejor Copa del Mundo de la historia, hoy lo puedo decir con más convicción... es la mejor Copa del Mundo", ha declarado Infantino ante los periodistas en Moscú dos días antes de la final que va a enfrentar a Francia y Croacia.



De acuerdo con el funcionario, la percepción del país ha cambiado y ahora tiene el fútbol corriendo por sus venas. "El fútbol es parte de su ADN ahora", ha señalado Infantino. El presidente de la FIFA ha vinculado el éxito de este Mundial a la calidad general del fútbol practicado en el torneo y al nivel organizativo del país anfitrión.



Alto nivel organizativo



Desde los propios aficionados al futbol hasta profesionales de este deporte pasando por medios de comunicación todos han destacado el alto nivel organizativo demostrado por Rusia en el Mundial 2018.



En un artículo publicado por el medio indio The Economic Times, el periodista deportivo Arkarsh Sharma afirmaba que esta edición de la Copa del Mundo está siendo una de las mejores de toda la historia en cuanto a organización. De acuerdo con el informador, Rusia ha organizado el Mundial de la mejor manera posible, por lo que ha disipado completamente las dudas de quienes creían que sería un mal anfitrión para el mayor campeonato futbolístico.



Por su parte, el seleccionador de Uruguay, Óscar Tabárez, aseguró que el Mundial de Rusia 2018 es "uno de los grandes" campeonatos del mundo de la historia y "el mejor" que ha vivido. El director técnico también resaltó aspectos organizativos como "la organización, la seguridad y el nivel de los estadios".



En el mismo sentido, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet, expresó su alta estima por el nivel organizativo del Mundial 2018. "Todo está perfecto. Todos los estadios están bien arreglados, la gente es muy amable, las ciudades son limpias. Es un éxito impresionante", enfatizó Le Graet.



Asimismo, numerosos especialistas y visitantes extranjeros han destacado el gran valor de los trenes de larga distancia gratuitos puestos a disposición de los aficionados durante los días de partido, así como la gratuidad en el acceso al transporte público.



Resultados inesperados



"Rusia se ha convertido en la personificación de un torneo impredecible y emocionante", escribió el periodista indio.



Por primera vez en la historia, Alemania, la vigente campeona del mundo, no superó la fase de grupos tras perder contra Corea del Sur. Argentina pasó a octavos a duras penas, pero perdió ante Francia. España fue eliminada por Rusia y Portugal por Uruguay.



El Mundial se quedó antes de las semifinales sin tres de las mayores estrellas del ámbito futbolero: Messi, Ronaldo y Neymar.



Hay sorpresas en todas las Copas Mundiales, pero parece que nunca como en esta ha habido tantos resultados impredecibles. ¿Nos regalará otra sorpresa la final del torneo?



El VAR hace el campeonato aún más apasionante



Otra de las características genuinas de este Mundial has la introducción del sistema de videoarbitraje, el llamado VAR. De acuerdo con las reglas de la FIFA, el nuevo sistema puede intervenir en cuatro casos (penaltis; infracciones que conduzcan a penalti, tarjetas rojas directas y confusión sobre la identidad de un jugador que comete una acción antirreglamentaria).



Los resultados de muchos partidos de esta Copa del Mundo se han visto sido afectados directamente por la aplicación del VAR. Como toda novedad, este sistema no ha evitado cierto grado de crítica. Sin embargo, la mayoría de los espectadores coincide en que hace que los partidos sean todavía más apasionantes.



Una final inédita



Francia y Croacia se enfrentarán en la final del Mundial de Rusia 2018. Un duelo que pocos aficionados o profesionales pudieron imaginar cuando el torneo arrancó hace un mes.



La selección balcánica pasó por primera vez en su historia a la final de un Mundial tras remontar en el tiempo extra un gol de Inglaterra en Moscú. Es la segunda nación más pequeña del mundo (después de Uruguay) en llegar a una final.



Por su parte, los Azules se metieron en la final tras imponerse por la mínima a Bélgica en San Petersburgo. Los galos ganaron cuando fueron anfitriones del Mundial en 1998 y fueron finalistas en 2006, mientras que la mejor clasificación de los croatas fue quedar terceros hace 20 años.



Para que no se pierdan este electrizante choque, RT les recuerda a qué hora podrán verlo, estén donde estén.



Bélgica e Inglaterra, por su parte, se darán cita este sábado en San Petersburgo en por el tercer puesto del torneo. El partido comienza a las 14:00 GMT.



La final se disputará en el estadio más grande de Rusia, Luzhnikí. Este complejo deportivo abrió sus puertas hace más de 60 años y ha sido sede de numerosos eventos, entre ellos las ceremonias de apertura y clausura de los Juegos Olímpicos de 1980, la final de la Liga de Campeones del 2008 disputada entre el Chelsea y el Manchester United y el Mundial de Atletismo del 2013.