Alcalde de Bruselas generó polémica en las redes al postear imagen de estatua belga famosa orinando en Neymar

07-07-18.-Los memes están a la orden del día. Y más cuando se trata, en este caso, de Neymar, quien no sólo ha sido uno de los centros de las cargadas durante todo el Mundial sino que esas mismas se incrementaron con la eliminación de Brasil.Sin embargo, hubo una que que generó mucha polémica en propios y extraños: ¡el propio alcade de Bruselas! se río y ridiculizó al astro.El alcalde Bruselas, Philippe Close subió la fuente a su cuenta de Twitter (@PhilippeClose) donde se lo puede ver a Neymar tirado quejándose de una falta -otra de las cuestiones por las que se lo atacó al 10- y siendo orinado por una estatua de un niño.Ahora bien, no es cualquier escultura. Se trata de la famosa Manneken Pis, un símbolo situada en el centro histórico de Bruselas, de ésos que cualquier turista no puede dejar de visitar. "Nada a comentar", agregó este hombre de 47 años que después de eso visitó un hogar de ancianos en su ciudad para hacer un acto de beneficencia.Obviamente, los brasileños se le fueron al humo y se quejaron en su cuenta. Y no fueron los únicos, ya que los propios habitantes de Bruselas también arremetiron en contra del alcade.