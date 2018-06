Rusia: Diego Armando Maradona desmintió rumores sobre su salud

Maradona viajando de regreso a Moscú

Moscú, junio 37 - El astro argentino Diego Armando Maradona salió este martes a desmentir los rumores surgidos en diversos medios de comunicación, que aseguraban que el exfutbolista habría sufrido una supuesta hospitalización tras el término del partido Argentina-Nigeria.



"En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo. ¿Cómo me iba a ir? Les mando un beso a todos, perdón por el susto y gracias por el aguante, hay Diego para rato!", anunció Maradona en su cuenta de Instagram.



Frente a las distintas versiones que aseguraban que el astro había sido trasladado a un hospital, el también exentrenador de la Albiceleste utilizó su cuenta de la red social para aclarar lo ocurrido y llevar tranquilidad a los fanáticos sobre su estado de salud.



La información ha sido desmentida por diversos periodistas y medios de comunicación ante los rumores que se habían suscitado tras el el encuentro donde resultó ganadora la selección de Argentina por 2 a 1 ante Nigeria.



Por encontrarse en San Petesburgo, acompañando a la selección albiceleste, el co-animador de "De la Mano del Diez" Diego Maradona estuvo ausente en la emisión del programa de este martes, sin embargo el ídolo deportivo envió desde allá saludos a los televidentes, asegurando que se encontraba "tranquilo y contento" ante el encuentro con el que Argentina logró su esperada clasificación a octavos de final.



Asimismo, su compañero de labores, Víctor Hugo Morales, quien condujo en solitario el capítulo de este martes, envió afectuosos saludos al Diego.