La FIFA multa a Dinamarca por disturbios y pancarta sexista en el Mundial de Moscú

Moscú, junio 25 - La Federación de Fútbol de Dinamarca recibió una multa de 20.040 dólares y una advertencia por los disturbios y la exhibición de una pancarta sexista de sus aficionados, informó el domingo la FIFA.



El organismo dijo en un comunicado que los hinchas daneses arrojaron objetos a los aficionados de Australia durante el empate 1-1 del jueves.



La FIFA añadió que Dinamarca no respetó el “protocolo previo al partido”. La federación danesa no pudo ser contactada inmediatamente para hacer comentarios.



Dinamarca, segunda en el Grupo C con cuatro puntos, enfrentará el martes a Francia, líder con seis unidades, en el cierre de la primera fase.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 558 veces.