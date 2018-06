Antonio Díaz hace historia al colgarse su decimosexto oro panamericano

Antonio Díaz

Caracas, junio 17 - Santiago de Chile fue testigo de la épica hazaña que, este viernes, conquistó el venezolano Antonio Díaz en el Campeonato Panamericano de Karate Do. El mirandino consiguió su decimosexto metal dorado en la competencia, luego de vencer en las finales a su compatriota Cleiver Casanova.



De esta manera, el bicampeón mundial de kata cosecha su undécima medalla de manera consecutiva, título que se suma al reciente triunfo obtenido en los XI Juegos Suramericanos de Cochabamba, celebrados en Bolivia, donde se ubicó en lo más alto del podio.



Actualmente, Antonio Díaz ocupa el quinto lugar del ranking mundial de kata, totalizando 3092,50 unidades, de acuerdo con la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés).



El también Licenciado en Comunicación Social, domina, desde hace más de una década, la modalidad de kata, razón por la cual es acreedor de importantes records en la disciplina, entre ellos: el primer lugar obtenido en el Mundial de París en 2012, cuando ganó la totalidad de sus encuentros con pizarra de 5-0. Dicho resultado es el mejor que se puede lograr en la especialidad.



De igual modo, es el único atleta que ha logrado estar en ocho podios consecutivos, entre 2002 y 2016, del Campeonato Mundial de Karate, organizado por la WKF.



En su registro, figura la imbatibilidad alcanzada entre enero de 2010 y agosto de 2012, período en el cual no perdió ningún encuentro en campeonatos internacionales. Asimismo, se mantuvo como número 1 del ranking de la WKF por cuatro años consecutivos.



Culminada su participación en el Panamericano de Karate Do, último evento del ranking previo al comienzo de competencias que otorgan puntos a los Juegos Olímpicos (JJOO) Tokio 2020, Díaz afinará estrategias para presentarse en los XXIII Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán entre el 19 de julio y el 3 de agosto en Barranquilla, Colombia.