(VIDEO) Estrenan 'Live It Up', la canción oficial del Mundial de Rusia 2018

Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi interpretan la canción oficial del Mundial de Rusia

08-06-18.-En apenas unas horas, el himno de la Copa del Mundo superó las 400 mil reproducciones en la plataforma de YouTube



'Live It Up' es interpretada por Nicky Jam, Will Smith y la albanesa Era Istrefi. El clip fue grabado en Budapest.



"Es un honor haber recibido esta petición para participar en el Mundial, un evento global que reúne a personas de todo el mundo para animar, reír y experimentar la magia. Colaborar con Nicky, Diplo y Era en este tema representa armonía, sabores eclécticos y la unión de géneros. Al final del día, sólo queremos ver bailar al mundo", afirmó Smith, según un comunicado difundido por la FIFA.



Otros artistas también sumaron sus canciones para el campeonato. Ya pudimos escuchar "Colors", con Maluma y Jason Derulo como protagonistas. Natalia Oreiro también aportó su tema "United By Love", donde fusiona tres idiomas: inglés, español y ruso.



Con banderas, hinchas y diferentes selecciones, en el video se evidencia cómo se vive la pasión del fútbol. Además, en él aparecen reconocidos jugadores y el exfutbolista Ronaldinho es uno de los protagonistas.



La canción estaba disponible en plataformas digitales desde el pasado 25 de mayo. Sin embargo, el video oficial fue estrenado esta mañana.



'Live It Up' sonará en cada partido y obviamente, en la final del Mundial.