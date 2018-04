¿Quiénes son Barreto y Quero, los futbolistas expulsados por maltratar a un gato?

David Barreto y Eduin Quero

Maracaibo, abril 3 - Para ellos era una broma. Para los que presenciaron el video, para el resto de los usuarios de redes sociales, para el planeta Fútbol en particular y para cualquier persona con sentido común en general, no lo era. Es maltrato animal.



David Barreto y Eduin Quero formaron, hasta este martes, parte del plantel del Zulia FC. El lunes, mientras sus compañeros estaban concentrados para el duelo que terminó en empate a uno contra el Anzoátegui en el "Pachencho" Romero, realizaron un vergonzoso ataque a un animal desprotegido.



Ambos, jugadores con ficha profesional, quisieron “experimentar” con el gato de la residencia asignada por el club, según explicó a PANORAMA una fuente cercana al equipo petrolero. Uno tomaba el felino, el otro lo grababa. El nefasto reto consistía en que el animalito superara un muro del estacionamiento, con cercado eléctrico incluido.





Barreto, cumanés de 20 años, tomó al gato. Aunque en redes se observa la secuencia de imágenes, todo forma parte de un video subido a las historias de Instagram de Quero, sancristobalense de 20 años. Los dos cambiaron sus nombres de usuarios, luego que se difundieran las capturas de pantallas hechas al escabroso video.



El oriental tomó la cola del gato y, cual si fuera una honda, la estiró. El felino saltó por encima de la barda. Y la indignación de los usuarios convirtió a las redes sociales en un volcán en plena erupción.



Los reclamos de los seguidores del Zulia FC no se hicieron esperar. En pleno partido eran cientos, miles los comentarios horrorizados sobre la acción de Barreto y Quero.



Al finalizar el encuentro, directivos, jugadores y cuerpo técnico estaban al tanto de la acción de los dos juveniles. El 1-1 con Anzoátegui, frustrante -cedieron el empate por un gol al 92-, pasó a un segundo plano.



La respuesta de Zulia fue rápida y contundente: un par de horas después del juego la directiva dio a conocer el comunicado por el que se suspendía y apartaba a Barreto y Quero. El martes en la tarde se hizo oficial su expulsión del equipo.



Incluso, el grupo CAFA, presidido por César Farías -propietario del club zuliano-, rechazó los hechos, desmarcándose de los jugadores. Farías, seleccionador de Venezuela entre 2008 y 2013, actual entrenador del The Strongest boliviano, dio la luz verde al despido de Barreto y Quero.



No es la primera vez que Barreto, ex futbolista del Deportivo Anzoátegui, protagonizaba un hecho de violencia. Ya durante un partido contra el Carabobo se vio cómo agredía a un niño recogebalones, de acuerdo con un video mostrado por uno de los indignados seguidores del fútbol venezolano.



Aunque los dos ven torpedeadas severamente sus carreras como futbolistas profesionales, el caso de Quero es mucho más grave. Ex defensor del Deportivo Táchira, conformó a la selección venezolana subcampeona mundial sub 20 en Corea del Sur 2017. ¿Será convocado de nuevo por Rafael Dudamel?



La Asociación para la Defensa y la Protección de los Animales en Maracaibo (Asodepa) denunció el hecho en sus redes sociales, aplaudiendo la expulsión de Barreto y Quero del Zulia FC.