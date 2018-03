Venezuela cayó ante Brasil pero avanzó a siguiente fase de Sudamericano de Futsal sub 18

Asunción, marzo 27 - Este lunes la selección nacional de fútbol sala cayó ante su similar de Brasil 8 goles por 1 en su cuarto partido del Campeonato Sudamericano celebrado en Asunción, Paraguay.



Este marcador no dejó a la vinotinto fuera del certamen. Los nacionales clasificaron a la siguiente fase en la segunda posición al poseer mejor diferencia de goles que Uruguay.



A partir de este miércoles se disputará las semifinales del torneo, que quedó emparejada de la siguiente manera:



Argentina vs Venezuela



Brasil vs Colombia



El campeón del certamen juvenil tendrá una plaza para los Juegos Olimpicos de la Juventud, próximos a celebrarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina del 6 al 18 de octubre de 2018.



Venezuela venía de tres victorias consecutivas tras los triunfos conseguidos sobre Chile (11-0), último del grupo sin puntos, Perú (7-3) y Uruguay (6-0), tercero de la división y culminó segundo de su grupo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 242 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)