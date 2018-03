Holanda: Antonio Díaz y Andrés Madera participan en la Premier League de Karate

Antonio Díaz

Caracas, marzo 16 - Los atletas venezolanos, Antonio Díaz y Andrés Madera comenzaron su participación en la tercera parada de la Premier League, que se realiza desde este viernes 16 hasta el domingo 18 de marzo en Rotterdam, Holanda.



Este evento es parte de la preparación de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y contribuye a acumular puntos para el ranking mundial y el fogueo de los atletas, para la ruta olímpica, detalló en nota de prensa del Instituto Nacional de Deporte (IND), Jean Avendaño, planificador de Karate Do.



"Me siento muy bien por poder realizar este combate, ya que vengo de una lesión y tenía tiempo sin estar en el tatami. Además esta oportunidad me ha servido para medirme con buenos atletas", precisó Madera, quien competirá en la modalidad kumite en la categoría -67 kilogramos.



Por su parte, Antonio Díaz, se medirá en la modalidad de kata individual masculino.



Ambos atletas criollos asistirán al Clasificatorio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se llevarán a cabo en la ciudad de Barranquilla en Colombia, entre el 18 y el 21 de marzo.