Comité Olímpico Internacional readmitió a Rusia como miembro pleno

Moscú, marzo 1° - Este miércoles el Comité Olímpico Internacional (COI) readmitió al Comité Olímpico Ruso (COR) como integrante de pleno derecho del movimiento deportivo, informó el representante de dicha instancia y Federación de Tenis en Rusia, Shamil Tarpíschev, reseñó el portal web de RT.



Afirmó: “Todos los resultados de las pruebas de nuestros deportistas han demostrado que están limpios. Rusia no tiene que efectuar ningún procedimiento, la restauración de nuestra membresía en el COI se produjo automáticamente, el COI no tiene ninguna queja”.



El COI tomó la decisión después de examinar las muestras de dopaje de esquiadores y jugadores de hockey sobre hielo rusos.



El presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexánder Zhúkov, confirmó la restitución del COR como miembro de pleno derecho del COI.



“Para nosotros, por supuesto, la decisión de hoy del COI es muy importante porque el Comité Olímpico Ruso está completamente restaurado en sus derechos y ha vuelto a ser un miembro que goza de absolutamente todos los derechos de la familia olímpica internacional”, dijo el presidente del COR.



Las negociaciones entre la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Antidopaje de Rusia todavía no terminan, pero están en proceso, aseguró el presidente del COR.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 580 veces.