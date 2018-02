Béisbol: Caribes fue eliminado en la Serie del Caribe ante Puerto Rico

Guadalajara, febrero 8 - Como si fuera un “Déjà vu” Venezuela, esta vez representada por Caribes de Anzoátegui, volvió a quedarse a las puertas de la final de la Serie de Caribe en tierras mexicanas, en esta ocasión en Guadalajara (Jalisco 2018), y ante el mismo rival: Criollos de Caguas de Puerto Rico.



La “Tribu” no pudo mantener sus ventajas de 4-0 y 5-4, y de manera amarga fue eliminado este miércoles ante los boricuas con pizarra de 6 carreras por 5.



Como en el 2015, todo parecía encaminado para los dirigidos por el mánager Omar López, quienes contaron un Darryl Thompson inmenso en las primera cinco entradas y una ofensiva que respondió con René Reyes liderando.



En la segunda entrada, los orientales picaron adelante con elevado de sacrificio profundo al jardín central de Alexi Amarista ante el abridor Orlando Román, que trajo a la goma a Luis Jiménez desde la antesala para el 1-0.



En la quinta, la tropa venezolana desplegó todo su arsenal con tres carreras. Sencillo de Niuman Romero empujó a Luis Sardiñas y posteriormente el jardinero Reyes disparó un doble profundo al jardín izquierdo para traerse a la registradora a Rafael ‘Balita’ Ortega y Romero para poner el marcador 4-0.



Sin embargo, el abridor Thompson se agotó en la sexta entrada y el pitcheo relevo no pudo aguantar el empuje de los actuales monarcas caribeños.



Anthony García, quien jugó en esta temporada LVBP con los Leones de Caracas, se encargó de quitarle la alegría a los criollos en un abrir y cerrar de ojos con soberbio jonrón con las bases llenas por el jardín izquierdo ante el relevista Néstor Molina y empató la pizarra a 4 por lado, con las anotadas de Irving Falú, Rusney Castillo y Jesmuel Valentín.



Los anzoatiguenses volvieron a tomar ventaja en el “séptimo de la suerte” con sencillo a la pradera central de Tomás Telis que remolcó a Reyes desde la segunda colocando el juego 5-4.



El mánager López utilizó su libreto lógico que lo trajo a la pequeña serie mundial del béisbol latinoamericano, al poner a Mayckol Guaipe en el octavo.



Para mala suerte el preparador por excelencia de los indígenas, no tuvo la efectividad de sus envíos y la defensa del careta Telis tampoco ayudó con su passed balll y error, que permitió las dos anotaciones que sellaron el pase de Caguas a la final del torneo.



Sencillo de Valentín llevó a la goma a Falú para igualar el juego y el propio campo corto boricua anotó la rayita definitiva tras el pecado de Telis en disparo a la tercera base.



Ganó el relevista Robby Rowland (1-0), pese a que cedió una anotación en una entrada, mientras que cerrador Miguel Mejía sacó los últimos 6 outs para acreditarse su segundo salvado.



El perdedor fue Guaipe (0-1) quien cedió las dos carreras sucias.



Los mejores bateadores por los de la “Isla del encanto” fueron Anthony García de 3-2 con 4 fletadas y una anotada, Jesmuel Valentín de 4-2 con 2 pisadas al plato y una fletada e Irving Falú de 3-2 con 2 anotadas.



Por Caribes, René Reyes de 4-1 con 2 empujadas y una anotada y Tomás Telis de 3-2 con remolcada. ¡La sequía de títulos continúa!





