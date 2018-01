Deportistas venezolanos celebrarán este sábado la Misa del Deporte

Caracas, enero 6 - Los atletas venezolanos asistirán este sábado 6 de enero a la tradicional Misa del Deporte en su edición número 73, donde un gran número de deportistas celebrará sus hazañas y metas cumplidas durante el pasado 2017.



La misa es celebrada en templos católicos de diferentes estados del país, donde también asisten dirigentes deportivos, familiares y autoridades del Estado venezolano para bendecir los nuevos retos que emprenderá el deporte nacional.



El año 2017 estuvo lleno de victorias deportivas para Venezuela, con triunfos como los del pelotero José Altuve, quien se posicionó como el Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Americana en las Grandes Ligas, luego de ganar su tercer título de bateo en cuatro años conectando 200 o más hits en ronda regular junto a los Astros de Houston.



Venezuela logró la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de Atletismo gracias al salto triple de 14,91 metros de Yulimar Rojas.



Además, el país tuvo una destacada participación en el Campeonato Mundial Sub 20 celebrado en Corea del Sur, donde los venezolanos conquistaron su pase a la final.



Otro gran triunfo para la nación lo obtuvo Deyna Castellanos, quien quedó finalista como Jugadora del Año en la gala The Best de la Federación Internacional de Fútbol y Asociados (Fifa).



En el baloncesto, los Guaros de Lara se convirtieron en bicampeones de la Liga de las Américas.



Ceremonia nacional



La primera Misa del Deporte se realizó el 6 de enero de 1945, en la iglesia La Divina Pastora de Caracas, en honor a las glorias del béisbol José Pérez Colmenares y Salvador Arguelles.



Hasta 2003 se realizaba solo en la capital, y a partir de ese año se expande a todo el territorio nacional.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 189 veces.