(VIDEO) Marea Socialista condena ataque de "colectivos" parapoliciales a madres de presos políticos en el TSJ

Gustavo Martinez de Marea Socialista en declaraciones de condena al ataque parapolicial contra las madres de jóvenes presos políticos en el TSJ y convocatoria a movilización solidaria contra la represión, por la libertad de los presos políticos y por un salario acorde con la canasta básica Credito: Composición Aporrea / MS

En un comunicado emitido por Marea Socialista condena enérgicamente el ataque parapolicial perpetrado por "colectivos" armados contra la vigilia pacífica de madres de jóvenes presos políticos frente al TSJ. Las madres exigían justicia para sus hijos, detenidos tras protestas por los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. La agresión ocurrió tras el retiro de los cuerpos de seguridad oficiales, lo que considera como una omisión, tolerancia o complicidad estatal.

Los atacantes, encapuchados y armados, despojaron a las víctimas de pertenencias, agredieron a personas vulnerables —incluidas embarazadas y niños— y forzaron el desalojo violento de la zona. La Defensoría del Pueblo condenó el hecho y conminó a presentar la denuncia formal, siendo el Ministerio Público quien debe recogerla y procesarla; pero algunas instituciones ya están evadiendo responsabilidades y comenzaron a "pelotear" a las madres denunciantes, que tampoco fueron atendidas el día de la agresión en el TSJ.

Marea Socialista denuncia la violación de múltiples derechos humanos y democráticos en este caso, y exige:

Investigación inmediata y sanción a los responsables.

Atención institucional a las madres y a sus acompañantes solidarios, con devolución de pertenencias robadas (celulares, llaves, documentos de identidad y otras).

Liberación de los presos políticos.

Desactivación de los "colectivos" usados como instrumentos parapoliciales represivos.

Campaña nacional e internacional de solidaridad.

El comunicado concluye convocando a una movilización el 14 de agosto en Caracas, con las consignas: ¡Basta de Represión! ¡Liberen a los Presos Políticos! ¡Salario Igual a la Canasta Básica!

En el día de ayer, Gustavo Martínez, representante de la dirección de Marea Socialista, organización que también fue objeto de la agresión parapolicial mientras apoyaba con su presencia a las madres, explica en un video la posición frente a lo sucedido y la convocatoria a la protesta prevista para el 14 de agosto por agrupaciones sindicales, sociales, políticas y de Derechos Humanos, que saldrá de la Plaza Morelos de Caracas en horas de la mañana.

VIDEO con las declaraciones de Gustavo Martínez, de Marea Socialista

Comunicado completo: Repudiamos el ataque parapolicial de "colectivos" que reprimieron la vigilia de madres en el TSJ - Marea Socialista -

08/08/25 - www.aporrea.org/ddhh/a343518.html