Provea asegura que en Venezuela hay 121 mujeres detenidas por "motivos políticos"

09-03-25.- La ONG de Venezuela Provea afirmó este sábado, Día Internacional de la Mujer, que en el país caribeño hay 121 mujeres detenidas por «motivos políticos».«En Venezuela, la crisis y la emergencia humanitaria golpean a las mujeres: salarios de hambre, precarización y miedo. Mientras tanto, 121 mujeres siguen injustamente presas por motivos políticos», señaló la organización en la red social X.Entre esas mujeres, destacó la detención de la activista y presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, quien fue capturada en febrero del año pasado acusada por la Fiscalía de un supuesto vínculo con una «trama conspirativa» que buscaba «atentar» contra el líder chavista Nicolás Maduro y altos funcionarios de la nación.«Rocío es inocente y víctima de un caso sin debido proceso. Fue acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) sin derecho a designar a sus abogados de confianza», explicó Provea.Asimismo, la ONG recordó que San Miguel tiene un fractura en el hombro derecho desde «hace más de seis meses» por lo que, insistió, debe ser operada en libertad por sus «médicos de confianza».«Rocío no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física. No puede recibir una intervención por quienes tardaron cuatro meses en diagnosticarla. En reclusión, no hay condiciones para el postoperatorio ni para una rehabilitación digna», añadió.El pasado 11 de febrero, el equipo de defensa de San Miguel denunció que el inicio del juicio oral y público contra la activista fue diferido hasta el 31 de marzo por, dijo, la falta de traslado al juzgado.San Miguel fue detenida el 9 de febrero del año pasado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.Según el fiscal general, Tarek William Saab, San Miguel «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a legaciones de otros tres países que no precisó.