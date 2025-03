Partidos Comunistas de América Latina, EEUU, Europa y Asia exigen la liberación de Enrique Márquez

Enrique Márquez Credito: TP

08-03-25.- Este viernes 7 de marzo, al cumplirse dos meses de la detención arbitraria del excandidato presidencial Enrique Márquez, más de 15 partidos comunistas, obreros y antiimperialistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia hicieron pública una declaración conjunta exigiendo la liberación del dirigente del partido Centrados en la Gente.



Las organizaciones expresaron su preocupación «por la forma como se han vulnerando los derechos humanos y libertades ciudadanas» de más de un centenar de activistas y dirigentes políticos encarcelados, a los que «no se les ha garantizado derechos constitucionales fundamentales como el acceso a un abogado de confianza, entre otras violaciones al debido proceso».



Los firmantes solicitaron a las autoridades venezolanas no solamente «la inmediata liberación de Enrique Márquez» sino el cese de «los ataques, difamaciones y criminalización en contra de los miembros del Frente Democrático Popular en Venezuela»; plataforma que agrupa a diversas organizaciones, entre las cuales se encuentra el Partido Comunista de Venezuela (PCV).



A continuación, reproducimos integralmente la declaración:



Declaración conjunta

¡Libertad para el excandidato presidencial Enrique Márquez!

Los partidos comunistas, obreros y antiimperialistas abajo firmantes, solicitamos al Gobierno de Venezuela la inmediata liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez, dirigente del Frente Democrático Popular detenido arbitrariamente el pasado 7 de enero por cuerpos de seguridad del Estado venezolano.



Expresamos nuestra preocupación por la forma como se han vulnerando los derechos humanos y libertades ciudadanas de activistas y dirigentes políticos que como es el caso de Márquez ─a dos meses de su detención─ no se les ha garantizado derechos constitucionales fundamentales como el acceso a un abogado de confianza, entre otras violaciones al debido proceso.



Muy respetuosamente demandamos de las autoridades venezolanas la inmediata liberación de Enrique Márquez y el cese de los ataques, difamaciones y criminalización en contra de los miembros del Frente Democrático Popular en Venezuela, cuya actuación política ha estado marcada por la defensa de la Constitución y el respeto a la soberanía popular.



¡Defender derechos no es un delito!



Partido Comunista de Albania

Partido Comunista Argentino

Partido Comunista de Canadá

Partido Comunista de los Trabajadores de España

Plataforma Comunista de los Trabajadores de Estados Unidos

Marxismo-Leninismo Hoy (Estados Unidos)

Partido Comunista Revolucionario de Francia

Partido Revolucionario Comunista (Francia)

Partido Comunista de Grecia

Partido de los Trabajadores de Irlanda

Frente Comunista (Italia)

Partido Comunista de México

Partido Comunista de Pakistán

Partido Comunista Paraguayo

Comunistas de Serbia

Partido Comunista de Suazilandia

Partido Comunista de Suecia

Partido Comunista de Venezuela

