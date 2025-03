ONG introduce tercera demanda en EEUU para frenar eliminación del TPS a los venezolanos

04-03-25.-La organización Venezuelan-American Caucus informó sobre una nueva demanda federal en Estados Unidos en contra de la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en ese país.



Adelis Ferro, directora del Venezuelan-American Caucus, indicó este lunes 3 de marzo que esta demanda, presentada en Boston (Massachusetts), es la tercera contra la orden de la administración Trump de eliminar este estatus de protección a migrantes.



A diferencia de las primeras dos acciones legales, presentadas en California (19 de febrero) y Maryland (21 de febrero), esta incluye a los migrantes haitianos, a quienes también se les eliminó el TPS por orden de Trump.



La demanda está encabezada por Haitian-Americans United Inc., la Asociación Venezolana de Massachusetts y la UndocuBlack Network, Inc., junto con cuatro demandantes individuales que dependen del TPS para permanecer legalmente en el país.



«Esta decisión es un ataque directo a las comunidades inmigrantes y viola el propio marco del programa TPS, que fue diseñado para proteger a las personas que huyen de condiciones extremas», señalaron los demandantes en la acción introducida.



Destacaron que la revocación de las extensiones de TPS viola la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés), ya que el estatuto del TPS no otorga al Departamento de Seguridad Nacional la autoridad para rescindir una extensión que ya ha sido concedida. También añadieron que «las acciones de la administración no están basadas en la ley ni en los hechos, sino en una intención discriminatoria».



«Los argumentos son sólidos. Sobre la primera demanda, la primera audiencia será el 24 de marzo. Esperamos respuestas favorables para beneficiar a todas las personas que tienen TPS vigente hasta el mes de abril de 2025», dijo la abogada Ferro en sus redes sociales.



La intención de las demandas es obtener una medida cautelar que frene la eliminación del TPS, que afectaría la permanencia regular y los permisos de trabajo de cerca de 350.000 venezolanos, así como a los haitianos.



Un grupo de abogados y organizaciones de migrantes están detrás de esta demanda. En el caso de los que tienen parole humanitario, según Ferro, no podrán procesar cambios de estatus hasta nuevo aviso por una decisión de pausa administrativa, por lo que también introdujeron una demanda de la que ofrecerá detalles los próximos días.



*Con información de Tal Cual, IQLatino y El Pitazo

