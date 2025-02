Operativos antiinmigrantes EEUU: Cinco consejos para evitar redadas del ICE

Credito: Web

24-02-25.-Ante el auge de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos, la representante Alexandria Ocasio-Cortez tbrindó orientación a quienes podrían verse afectados.



A través de un seminario web su oficina compartió una serie de recomendaciones prácticas para ayudar a los inmigrantes.



Según publicó el diario colombiano El Tiempo, La oficina de Ocasio-Cortez dio a conocer cómo ejercer los derechos ante la posibilidad de encuentros con agentes de ICE.



¿De qué se trató el seminario?



El seminario web realizado el 12 de febrero por la oficina de Alexandria Ocasio-Cortez proporcionó valiosos consejos para ayudar a los inmigrantes a evitar ser víctimas de las redadas del ICE.



Entre las recomendaciones, se destaca que los agentes de ICE no pueden ingresar a los domicilios sin una orden judicial, lo que permite a los inmigrantes no responder a su llamado.



Además, se sugiere que, si se encuentran con agentes de ICE, deben pedirles que se retiren y mantenerse en silencio ante cualquier pregunta.



Ocasio-Cortez también instó a no revelar información personal, como el estatus migratorio o el lugar de nacimiento, y enfatizó la importancia de conocer los derechos, independientemente del estatus migratorio.



Finalmente, se aconseja no firmar ningún documento sin consultar primero a un abogado de inmigración, para evitar posibles trampas.

