Fiscalía de Chile asegura que hubo una “reunión positiva” con funcionarios venezolano por caso Ronald Ojeda

31-05-24.-Juan Pablo Glasinovic, director de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Chile, sostuvo este jueves un encuentro con los funcionarios del MP venezolano que viajaron a ese país para abordar el caso Ronald Ojeda, reunión que fue calificada como “positiva”.



La comitiva venezolana buscaba acceder a datos en torno al hecho. No obstante, desde el Ministerio Público austral explicaron que la ley no permite revelar datos clasificados que la carpeta investigativa contiene.



Pese a ello, ambas parte destacaron como fructífero el encuentro, reseñó BioBioChile. Glasinovic precisó: “Nos reunimos con dos representante de esa Fiscalía (venezolana) y el propósito fue abordar la cooperación internacional entre nuestros países”.



“A partir del caso Ojeda y el requerimiento que ellos nos remitieron con la información que nosotros habíamos solicitado y, a partir de ahí, nosotros hicimos una revisión general de toda la cooperación”, subrayó.



Esto, agregó, “entendiendo la gran actividad que existe en ambas direcciones y la importancia que tiene para apoyar la investigación en delito trasnacional o incluso en delitos que se cometen en Chile y que tienen participación ciudadanos extranjeros, en este caso venezolanos”.



Del mismo modo, Glasinovic agregó que acordaron “una serie de medidas para mejorar y agilizar estos procedimientos. Fue un evento muy positivo de construcción de mejores prácticas”.



Además, “de desarrollo de confianzas para ir aumentando nuestra efectividad y rapidez en el intercambio de información que permita resolver de mejor manera la investigación”.



Por su parte el abogado Juan Carlos Manríquez, en representación de la familia de Ojeda, resaltó que “si bien un asunto en protocolar, constituye al mismo tiempo una aliciente para las víctimas de los hechos”.



Ello “puesto que se declara que ya se abren canales expresos de comunicación, de cooperación y asistencia mutua, para avanzar en este caso, lo que nos da un pequeño aliciente para poder seguir adelante y genera instancias que hace una semana no conocíamos de su existencia”.







