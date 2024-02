Fiscal Saab niega calificación de "desaparición forzada" en el caso de Rocío San Miguel

Fiscal, Tarek William Saab Credito: UR

15-02.-24.-El fiscal general, Tarek William Saab, negó este miércoles que la detención de la presidenta de la ONG, Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue un caso de desaparición forzada, como han denunciado distintas organizaciones gubernamentales dentro y fuera del país.



Recordó que el pasado lunes 12 de febrero y »dentro de los lapsos legales correspondientes y en apego a los derechos humanos» se realizó la audiencia de presentación de San Miguel »previo orden de aprehensión con una detención», por tanto Saab insistió que »no ha existido en este caso la cualidad de desaparición forzada, que es el secuestro de una persona que no aparece como detenida, no es presentada en un tribunal y que termina desapareciendo, como ocurría aquí en los años 60 y 70 (…) decir que es una desaparición forzada se convierte en un delito».



Remarcó que sobre San Miguel, »siempre se informó que estaba detenida, que sería presentada ante tal tribunal y se solicitaría tal medida».



Ratificó que a San Miguel se le investiga por la operación conspirativa Brazalete Blanco que buscaba atentar contra la vida del gobernador de Táchira, Freddy Bernal e, incluso, un magnicidio del jefe de Estado.



Sobre esta trama, el titular del Ministerio Público informó que hay »19 involucrados, 15 órdenes de aprehensión por ejecutar y hay una detención clave, la del exmilitar Angelo Heredia».



Saab aseguró que» San Miguel aparece textualmente mencionada en la orden de operaciones que cita Ángelo Heredia».



Añadió que »en las extracciones telefónicas se han visto cosas delicadas que la vinculan en la campaña contra la Fuerza Armada Nacional y donde ella reconoce su papel de estar conspirando y mal poniendo a la FANB en Europa y Estados Unidos, incluso hay documentos hechos por ella a mano, encontrados en unos teléfonos y una laptop».



Criticó el rol de las ONG en este caso, »a los pagados y tarifados de la USAID» y cuestionó la instrumentalización de las organizaciones no gubernamentales para dañar la imagen de la democracia.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 855 veces.

La fuente original de este documento es:

UR (https://unionradio.net/2024/02/14/fiscal-saab-niega-calificacion-de-desaparicion-forzada-en-el-caso-de-rocio-san-miguel/)