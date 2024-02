MAS: Detención de Rocío San Miguel, un golpe al debido proceso y la democracia en Venezuela

María Verdeal, vicepresidenta del MAS Credito: Prensa MAS

15-02-24.-María Verdeal, vicepresidente nacional del MAS, condenó este miércoles la detención de la activista de derechos humanos Roció San Miguel, ya que en su opinión, se vulnera el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela “que tiene que ver con el derecho a la defensa, el debido proceso en todas las investigaciones que se puedan hacer y donde, en las primeras 48 horas cualquier organismo de seguridad presente ante los organismos jurisdiccionales a la persona que va a ser imputada por cualquier delito”.



Deploró que se hiciera una audiencia nocturna el 12 de febrero para presentar a Rocío San Miguel “donde supuestamente le imputan delito de conspiración, traición a la patria y asociación para delinquir” asegurando que este último punto “es el comodín utilizado de un tiempo para acá porque no permite ningún tipo de beneficio, es decir, una medida sustitutiva o cautelar”.



Según la experta en el tema de derechos humanos, su detención se considera desaparición forzada debido a la falta de cumplimiento del debido proceso. “Rocío San Miguel no fue presentada con sus abogados de confianza, le pusieron un defensor público y le fijaron como lugar de detención en el Helicoide, todo esto lo sabemos por las redes sociales”.



María Verdeal rechazó el anuncio del fiscal Tarek William Saab, quien afirmó que los medios de comunicación y las ONG llevan a cabo una campaña de desprestigio contra el sistema de justicia venezolano. “Si no se cumple con la ley, no es una campaña de desprestigio lo que hay, es la campaña de forma autoritaria que ustedes llevan adelante con sus actuaciones”.



A su juicio, el gobierno estaría buscando generar una matriz de opinión, “dando pasos para apartarnos a los venezolanos de la ruta electoral” recordando además que 2024 es el año de las elecciones presidenciales y “el país ha decidido cambiar y por supuesto, el gobierno lo sabe”.



Agregó, “Hemos visto diferentes acciones por parte del gobierno, primero dijeron: Con sanciones no hay elecciones, después recientemente dijeron que ni por las malas ni por las buenas. Se trataron de involucrar en el tema de la primaria de un sector opositor, anulando sus resultados, después vinieron las inhabilitaciones donde incluyeron a la candidata que ganó la primaria y luego una supuesto golpe que comenzaría por el asesinato del gobernador del Táchira y hasta un magnicidio y lo último fue la detención de Rocío San Miguel conjuntamente con sus familiares más cercanos”.



Subrayó que el gobierno puede hacer todos los procesos judiciales que tenga a bien investigar, siempre y cuando cumplan con la normativa legal vigente, con la Constitución y con el debido proceso, al tiempo que sentenció, “es difícil poder creer en los argumentos de un Estado que actúa de una manera silenciosa, clandestina ante la detención de cualquier ciudadano por pensar diferente” insistiendo que por más abusos que se sigan cometiendo, “a los venezolanos no nos van a apartar de la ruta electoral”.



“Nos solidarizamos con Rocío San Miguel y exigimos se le respete el debido proceso, la presunción de inocencia que también está plasmada en la Constitución y el ejercicio legítimo a la defensa”, finalizó.