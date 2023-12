Islandia repatriará a 135 venezolanos más en enero de 2024 y podrían sumarse más vuelos

Credito: Web

12-12-23.-La oficina de inmigración de Islandia informó en su página web que en el mes de enero se realizará otro vuelo charter para que los venezolanos a los que se les negó el asilo o el refugio y han decidido no apelar la decisión retornen a su país. Llegarán 135 personas y dijeron que antes de noviembre ya hubo uno.



Las autoridades de Islandia también se refirieron al vuelo con retornados que aterrizó en el país el pasado 15 de noviembre con 180 venezolanos (155 adultos y 25 niños) y afirmaron que es personal islandés no estuvo al tanto de detenciones y registros policiales de estos ciudadanos.



Desde Islandia se comunicaron con ellos vía correo electrónico para conocer las condiciones en qué fueron recibidos e iniciar investigaciones; por lo que se les envío un cuestionario a cada uno de los venezolanos retornados para esclarecer la situación.



Desde Islandia se mandaron 173 correos a los 180 personas que repatriaron. De un total de 83 correos, que corresponden a 99 personas, siete de ellas les informaron que les quitaron dinero que traían consigo, a cuatro de forma parcial y a tres completo.



«Está claro que a su llegada muchos fueron interrogados detalladamente sobre sus asuntos personales, sus relaciones con el gobierno islandés y las organizaciones internacionales. Algunas personas dijeron que las obligaron a firmar documentos, pero no se ha revelado nada sobre lo que había en esos documentos», dice el texto de Inmigración de Islandia.



Las 99 personas que contestaron afirmaron su pasaporte de vuelta y tienen libertad de viajar. A estos no se les quitó el dinero y los siete que sí lo reportaron no detallaron las condiciones en que fueron despojados de sus pertenencias.



El gobierno islandés aclaró que el vuelo chárter lo operaron con el apoyo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), personal del Servicio Noruego de Inmigración y del departamento de apoyo de la Policía Nacional de Islandia. En ese vuelo, aseguraron, viajó «una enfermera y un inspector independiente de Frontex, además de una tripulación española».



Islandia también aseguró que existe un grupo de venezolanos ya han solicitado o podrán solicitar en los próximos meses asistencia para la repatriación voluntaria.



Con información de El Tiempo