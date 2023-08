Frente Unido de Trabajadores Socialistas de Bolívar: denuncian irregularidades en el proceso judicial de Josué Tremaria

a defensa de Tremaria hizo públicos los cargos que se le imputan al trabajador

3 de agosto de 2023.- Miembros del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb) denunciaron este 2 de agosto las irregularidades en el proceso judicial del presidente de la organización, Josué Tremaria, quien lleva 25 días detenido en un centro penitenciario de Caracas, tras ser arrestado por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 7 de julio, refiere Correo del Caroní.



La detención ha estado rodeada de vulneraciones a garantías constitucionales, entre ellas el derecho a la comunicación con los familiares que tienen todos los privados de libertad. Allegados del sindicalista pudieron comunicarse con él el pasado 1 de agosto, 24 días después de su arresto.



El abogado de Tremaria, José Gregorio Beria, declaró que la arbitrariedad y los abusos por parte de militares de alto rango son las causas del arresto del trabajador.



Beria manifestó que la detención se debió a la participación del presidente de Futseb en protestas pacíficas en defensa de los derechos de los mineros artesanales, quienes desde finales de 2022 están siendo evacuados de sus áreas de trabajo en el marco de la Operación Autana, promovida por el Estado venezolano.



Según el jurista, quien es el único que ha tenido acceso al expediente del caso, Tremaria fue acusado de tráfico de material estratégico, encubrimiento y asociación para delinquir por Jorge Luis Gómez Pimentel, general de brigada y excomandante del Dgcim, que durante 2020 ocupó el cargo de presidente de CVG Logística.



Pimentel fue apresado el pasado 1 de mayo en el marco de la Operación Caiga quien Caiga, tal como otros directivos de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).



“Tremaria es un líder que se atrevió a desafiar arbitrariedades del Estado contra los mineros. Eso le costó la libertad. Quien ordenó su detención fue el general Gómez Pimentel, jefe de CVG Logística y comandante del Dgcim. Él está preso y es quien firma las actas pidiendo la detención. Nosotros queremos que comparezca como testigo en su juicio. Queremos saber qué le va a decir al país”, manifestó Beria.



La Operación Autana, que se expande en el estado Bolívar, Amazonas, Táchira y Monagas ha sido duramente criticada por oenegés y defensores de derechos humanos, quienes señalan a los funcionarios de cuerpos policiales como responsables de la quema de campamentos mineros y violencia contra quienes laboran en las minas.



Solo dos testigos



El abogado declaró que tuvo que introducir un amparo constitucional para poder juramentarse y acceder al expediente de Tremaria, quien fue trasladado a Caracas, en sus palabras, de forma arbitraria. Sobre las acusaciones que recaen sobre el trabajador solo hay dos testigos: un trabajador y el expresidente de CVG Logística.



“Encontramos una orden de aprehensión nacida de dos testigos que no tienen elementos de convicción sólidos. Es un trabajador y un funcionario militar. En el caso del trabajador, sale como testigo de un hecho que no ocurrió. Todo es impugnable. El otro testigo es un funcionario del Dgcim que dice que Josué trafica material estratégico porque participó en algunas protestas pacíficas en defendiendo el derecho de los mineros a ejercer la pequeña minería. Para el Dgcim eso constituye el delito de conspiración y encubrimiento”, expuso Veria.



La defensa solicitó la anulación de la audiencia de presentación con la finalidad de que se realice nuevamente el procedimiento y se garantice el debido proceso para el trabajador.



“El sitio de detención es arbitrario y pedimos su traslado a Puerto Ordaz”, afirmó el abogado de la causa, quien negó cualquier tipo de vinculación del acusado con tráfico de material estratégico.



“A él no se le ha conseguido ni un clavo para decir que trafica con material estratégico. Estamos en la fase de investigación y estamos pidiendo la libertad de él. Hacemos un llamado al presidente Maduro porque hay abusos de sector militares y policiales”, acotó.



Futseb recoge firmas para exigir libertad



Asdrúbal López, secretario general de Futseb, destacó que se inició una recolección de firmas para exigir al Estado la liberación de Tremaria, esto dentro de un programa político que planean ejecutar para luchar por la libertad plena del obrero.



La meta son 30 mil firmas solicitando la liberación. El sindicato se trasladará a municipios adyacentes para conseguir firmas y respaldar la solicitud.



“Estamos dando la lucha. Continuamos en la pelea con mucha razón. Tenemos los elementos. No estábamos equivocados. Estamos luchando con sectores militares que se abrogan el derecho de gobernar Venezuela. La ofensiva es revanchista de sectores de CVG. Es Gómez Pimentel. Hoy detenido. No hay moral para acusar a nadie”, alegó López.