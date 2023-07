Abrirán juicio contra cinco detenidos por la desaparición de 33 balseros falconianos

amiliares de los balseros desaparecidos señalan que continuarán buscando a sus seres queridos Credito: CCaribe

28-07-23.-Más allá del proceso judicial, los familiares exigen a las autoridades que busquen a sus seres queridos, pues creen que aún están con vida y siendo víctimas de redes de trata de personas



Las familias de los 33 desaparecidos desde el 7 de junio de 2019, cuando zarparon en una lancha desde el estado Falcón para ingresar a la isla de Curazao, recibieron la notificación de que el próximo 31 de julio se llevará a cabo el juicio de los cinco detenidos por el delito de trata de personas.



La familias de las víctimas aseguran que esto genera más incertidumbre, ya que en primer lugar, denuncian que todo el proceso de búsqueda e investigación que llevó el Ministerio Público ha sido hecho muy a destiempo, de forma negligente y precariamente. A esto se suma que el proceso genera dudas sobre los resultados del juicio en términos de condenatorias y penas justas.



“Y aunque estos delitos se demuestran más con las denuncias y los testimoniales, creemos que se podía haber logrado más y mejores diligencias de ley y experticias criminalísticas, lo cual no sucedió, porque ya todos sabemos como funciona el sistema judicial en este país”, señaló Jhonny Romero, padre de Jesús Romero Palacios de 27 años, uno de los desaparecidos, y vocero de las familias víctimas.



Romero agregó: “Si las acciones y procesos de búsqueda e investigación se hubieran hecho correctamente, no solo hubieran detenidos a punto de saldar cuentas con las víctimas y la justicia, sino que también se habrían generado acciones tendientes a buscar y rescatar a los familiares desaparecidos, utilizando todas las pistas y evidencias que hemos suministrado para que los ubicaran, rescataran y los trajeran a casa, lo cual es nuestro mayor interés”.



¿Dónde están?



El vocero expresó que para las familias víctimas, el juicio no era lo esencial, es solo algo colateral que se debe dar por naturaleza judicial, pero eso no devuelve a sus seres queridos. Sus intereses siempre han sido luchar para que los ayuden a encontrar a sus familiares, y aunque también han pedido condena para los culpables, lo que más desean es salvar a sus seres queridos de las manos de las mafias dedicadas al tráfico de personas.



“Estos tipos serán condenados, el caso quedará cerrado y se convertirá en una estadística judicial más para mostrar, pero también intuimos que las autoridades y el gobierno se lavarán las manos. Se olvidarán de los desaparecidos, como si ellos no fueran personas que continúan por allí, en manos de mafias y redes delictivas, siendo víctimas de toda clase de violencia para someterlos a la esclavitud y explotación humana. Afortunadamente, para nuestros familiares perdidos, nosotros estamos y seguiremos estando aquí, luchando y siendo su voz”, dijo.



El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), Volker Türk, dijo en su reciente informe, tras la visita a Venezuela: “Escuchen a los que claman por auxilio desde alta mar”.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 953 veces.

La fuente original de este documento es:

crónicas del caribe (https://cronicasdelcaribe.com/migracion/abriran-juicio-contra-los-cinco-detenidos-por-la-desaparicion-de-33-balseros-falconianos/)