Autoridades mexicanas hallan a 256 migrantes abandonados al este del país: 70 de ellos son venezolanos

Credito: Instituto Nacional de Migración de México

25-07-23.-Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) localizaron este lunes a 256 migrantes en tres operativos diferentes, en el oriental estado de Veracruz, mientras algunos habían sido abandonados en un tráiler, muchos presentaban un cuadro de deshidratación.



De las 256 personas migrantes, 117 viajaban en 44 núcleos familiares, 122 adultos lo hacían solos y 17 niños no iban acompañados, expuso el INM en un comunicado.



De estas, 125 son guatemaltecas, 70 venezolanas, 57 hondureñas, dos colombianas, una ecuatoriana y otra camerunesa.



Más de 130 en un tráiler

El primer hallazgo, de 137 migrantes, tuvo lugar en un tráiler abandonado a la orilla de la autopista 145D de Veracruz, quienes se encontraban en estado de deshidratación y tuvieron que ser atendidos por paramédicos y una ambulancia.



El segundo, en las vías de un tren a la altura del municipio de Río Blanco, donde fueron localizados 68 migrantes “que ponían en riesgo su vida”, puntualizó el INM.



Por último, en el municipio de Jesús Carranza, colindante con el estado de Oaxaca, los agentes migratorios dieron el alto a un autobús de pasajeros donde contabilizaron a 51 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia regular en territorio mexicano.



Mientras los núcleos familiares fueron trasladados “a distintos albergues de la entidad”, un eufemismo que a veces emplean para referirse a centros de detención, los menores no acompañados quedaron bajo la tutela de la Procuraduría de la Defensa del Menor.



Reportan hallazgo de 470 migrantes más

En la última semana, obviando los 256 localizados este lunes, el INM y otros órganos del Estado reportaron el hallazgo de 470 migrantes.



El lunes 17 localizaron a 206 migrantes que habían sido abandonados por presuntos traficantes en un tráiler cerca de la ciudad José Cardel, también en Veracruz, donde los habrían obligado a ingerir sustancias para soportar el encierro.



Otros 116 fueron hallados por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) cuando eran trasladados en un autobús de pasajeros hacinados en su paso por el estado de Sonora, al noroeste de México.



Por último, el pasado viernes agentes del INM localizaron a 148 migrantes originarios de Honduras, El Salvador y Guatemala que se encontraban en un tráiler hacinados y deshidratados, de nuevo en Veracruz.





*Noticia al Día/Con información de EFE