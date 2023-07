Frente Unido de Trabajadores Socialistas (Bolívar) denunció detención arbitraria del dirigente de Josué Tremaria

José Tremaria dirigente sindical de Bolívar

19 de julio de 2023.- Asdrúbal López, secretario general del Frente Unido de Trabajadores Socialistas del estado Bolívar (Futseb), denunció que el arresto del dirigente sindical Vladimir Josué Tremaria, que se ejecutó el pasado 7 de julio, es “injusta e ilegal”, recoge una nota de El Correo del Caroní.



“La detención de Josué Tremaria es, consideramos nosotros, más política que jurídica. Sin embargo no podemos abandonar los campos jurídicos y allí establecer todas las violaciones al cual está sometido”, sentenció en entrevista para el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias.



López informó que Tremaria se encuentra apresado en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), de Boleíta, en la ciudad de Caracas. Allí su esposa, junto a sus abogados, están intentando verlo para conocer su situación, ya que hasta la fecha no han podido tener contacto directo con él.



López precisó que Tremaria tiene cuatro imputaciones infundadas por el Ministerio Público: hurto de material estratégico, conspiración, asociación para delinquir y encubrimiento.



“Si cometemos un delito estamos claro que tenemos asumir la responsabilidad. En el caso de Josué Tremaria, su delito ha sido trabajar, luchar por los derechos de los trabajadores”, afirmó López.



Al mismo tiempo, López hizo un llamado de reflexión al gobierno sobre las persecuciones: “estas políticas no le van a traer resultados positivos al proceso, es una política que se debe revisar y rectificar”.