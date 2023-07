Familia de niño venezolano refugiado denuncia discriminación y falta de protección de derechos en Panamá

Referencial Credito: Web

Denuncia en la defensoría del pueblo de Panama

06-07-23.-La familia de un niño venezolano que se encuentra en calidad de refugiado en Panamá ha presentado una denuncia por discriminación cuando trataban de realizar los pasos para realizarle al niño de tan solo 10 años una intervención quirúrgica de Amígdalas y adenoides.



La familia, que ha estado en calidad de solicitante de refugio admitido a trámite en Panamá durante los últimos seis años, ha enfrentado numerosas dificultades y obstáculos en su camino. Sin embargo, han decidido denunciar ante la defensoría del pueblo de Panamá una series de acciones que según su criterio vulneraron sus derechos y así visibilizar su situación y promover el respeto e inclusión hacia los refugiados.



En su denuncia, la familia relata que cuando su hijo necesitaba una cirugía, se les pidió donantes de sangre. A pesar de estar dispuestos a donar como padres y hermanos, se les negó esta posibilidad debido a que sus pasaportes habían expirado. Aunque presentaron sus tarjetas de identificación de refugiado, no se les permitió donar. Sin embargo, ellos llevaron ocho donantes panameños. La situación empeoró cuando al identificar al niño como venezolano, todos los donantes fueron rechazados sin razón alguna.



Ante esta situación, la familia presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo, quien confirmó la situación y abrió una queja formal. Las autoridades del banco de sangre argumentaron que existe una directriz interna emitida por el Ministerio de Salud dónde expresan que requiere un pasaporte válido para donar sangre y de esta manera se excusan y aprueban el comportamiento discriminatorio. Sin embargo, la familia tiene estatus de refugiado, lo que implica protección internacional que obliga a Panamá a salvaguardar todos sus derechos, que incluyen el derecho a la salud y el tratamiento oportuno para su hijo de 10 años y el negarle la posibilidad de donar sangre por lo del pasaporte a pesar de tener carnet evidencia una contradicción en sus directrices ya que ningún refugiado puede renovar pasaporte en embajada o consulado del país que huyeron.



Además de la discriminación en el proceso de donación de sangre, la familia denuncia condiciones inhumanas durante la espera de la intervención quirúrgica. El niño fue sometido a más de 12 horas de espera en una silla de ruedas sin comer, expuesto a bajas temperaturas debido al aire acondicionado y vestido solo con una bata quirúrgica que apenas cubría su cuerpo. Además, fue colocado frente al quirófano, donde podía ver a otros niños saliendo de sus cirugías. Después de todas estas muchas horas de espera injustificada, la cirugía fue suspendida sin razón médica o administrativa alguna. Es de resaltar que la familia del niño refiere que esta situación de espera prolongada se repitió en dos oportunidades teniendo que someter al niño incluso a nuevos procesos de exámenes de toma de muestras sanguíneas etc por lo cual consideran que dichas condiciones son altamente cuestionables en materia ética en la atención preoperatoria de los pacientes y más aún siendo pacientes pediátricos debido a la situación de estrés que les genera y su repercusión física y en su salud mental.



La familia que aún se recuperan de los procesos de persecución vividos en su país de origen consideran este tipo de situaciones como una especie de represalia por las denuncia sobre la donación de sangre y que son actos discriminatorios y piden que las instituciones que velan por el resguardo de los derechos humanos de los refugios y migrantes como son ACNUR, OIM, Unicef pongan atención en este tipo de situaciones e implementen acciones para que no se vuelvan a repetir, adecuando los procesos y requisitos para la atención de refugiados.



La familia espera que esta situación genere un debate de altura sobre la discriminación y la mejora en la atención médica integral empática basada en el respeto, dónde se tome en cuenta el impacto del servicio en la salud mental de los pacientes tanto para nacionales panameños como para los refugiados en Panamá y que se tomen medidas para garantizar el respeto e inclusión de todas las personas, independientemente de su origen o estatus migratorio.



Tengamos presente las palabras de Simón Bolívar El Libertador:



“La salud de una república depende de la moral que por la educación adquieren los ciudadanos en su infancia”.





andreinanicoller@gmail.com