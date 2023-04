Funcionarios policiales detienen a una ciudadana en Anzoátegui por reclamar fallas en los servicios públicos

03-04-23.-Dos funcionarios de la Policía del estado Anzoátegui detuvieron el viernes 31 de marzo a la ciudadana Zikiu Rivas, tras protestar por las constantes fallas en los servicios de agua y el alumbrado público en la ciudad de Píritu, al norte de la región.



De acuerdo al portal Espacio Público, la detención ocurrió en horas de la noche durante el acto de memoria y cuenta del alcalde de la entidad, Jesús Méndez. Rivas, quien estuvo presente en la actividad, reclamó por las fallas en los servicios públicos, específicamente del agua y el alumbrado público.



Posteriormente, los dos efectivos la detuvieron y trasladaron hacia la sede policial en Píritu. La acusan de “alteración del orden público” y no permiten que sus familiares la vean.



Se presume que este lunes 3 de abril sea presentada ante la Fiscalía.



Rivas es una líder comunitaria e impulsa los procesos de formación que, desde Espacio Público, llevamos a distintas regiones de Venezuela y exigimos su liberación inmediata porque la exigencia de los derechos no es un delito.



Asimismo, esta organización que promueve y defiende la Libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios, exigió a través de su cuenta en Twitter la liberación inmediata de la líder comunitaria."Exigir servicios públicos óptimos no es un delito, ¡es un derecho!", expresaron.