Gerencia de Sidor toma represalias contra trabajadores que protestaron negándoles bono por producción

21-01-23.-La gerencia de Sidor informó este miércoles, vía comunicado interno, que se entregará un bono por producción a los sidoristas, pero solo a aquellos que no participaron en la protesta que inició el pasado 9 de enero y se prolongó por cinco días. Los califica de secuestradores de bienes de la empresa y boicotear la producción. Una acción patronal que debe ser ampliamente repudiada y que busca dividir a los trabajadores.



En el comunicado emitido por la empresa se lee que gracias a la meta de producción en el módulo "B" de Midrex se realizará el pago del "del bono por metas productivas". Pero acto seguido dicta que: “Se procederá al pago de una bonificación única y especial al personal que asistió de forma heroica, por sus propios medios y superando las limitaciones generadas por el secuestro de las unidades pertenecientes a la flota de Sidor durante 4 días, quienes laboraron horas extraordinarias en la planta y permitieron de esta manera la continuidad operativa de Sidor”, enfatiza el texto enviado directamente desde la presidencia de la estatal.



Desde el lunes 8 de enero a tempranas horas de la mañana centenas de trabajadores de Sidor estuvieron en la calle, pernoctado durante tres noches consecutivas en la avenida de los Trabajadores, arteria vial que enlaza Ciudad Bolívar con Puerto Ordaz, a la altura del portón IV de la empresa estatal. Fueron casi cinco días de protesta reclamando por salarios y derechos contractuales. A la lucha de los sidoristas se sumaron en solidaridad trabajadores de las distintas empresas básicas, jubilados, sector salud y educativo. Todos con el mismo reclamo: salario igual a la canasta básica.



Los trabajadores durante su protesta denunciaron atropellos, humillaciones y continúan exigiendo un salario al nivel de la canasta básica, reintegro de los trabajadores “no requeridos” que sacaron en tiempo de pandemia del área de producción. Igual, reclaman pago de vacaciones y prestaciones suspendidas del mes de abril del año pasado; además, rechazaron la jubilación forzosa que aplican representantes de la Siderúrgica del Orinoco y Corporación Venezolana de Guayana. Solicitaban adempas que cese la cacería de bruja contra los sidoristas que reclaman sus derechos. Una situación que no ha cesado.



Recordemos que durante todos los días que duró la protesta, desde el gobierno se les busca aislar haciendo bloqueos con las fuerzas de represión para impedir que les llegara alimentos, agua y que se sumaran más trabajadores en su apoyo. Denunciaron que por las noches se les cortaba la electricidad en el lugar de la protesta. Aunque pese a las alcabalas policiales y militares que impedían el acceso regular al punto de la concentración de la protesta, por las trochas se les hacía llegar la solidaridad. Por lo que el gobierno procedió a la detención de trabajadores, llegando a encarcelar a 9 obreros entre los de Sidor y de la empresa Bauxilum, y al menos 70 trabajadores fueron despedidos desde que iniciaron sus reclamos en la calle.



Ahora el gobierno llega con esta acción miserable provocando la división de los trabajadores, que en medio de la situación de hambre, y en represalia, les niega el bono de producción. Se hace necesario repudiar esta acción criminal de la empresa que juega con el hambre de los trabajadores, y dividirlos, además de la represión directa, amedrentamiento y detenciones.



Los trabajadores detenidos fueron puestos en libertad condicional, luego de un proceso que se les abrió, y se les impide participar de cualquier acción de protesta so pena de volver a ser detenidos. La empresa no cumplió si quiera un acuerdo que se llegó con los trabajadores que protestaban que todos los presos serían puestos en libertad plena sin ningún proceso, tampoco ha cumplido con la incorporación de los despedidos durante la protesta. Ahora sale con nuevas acciones criminales negando el bono de producción a los centeneras de trabajadores que salieron a protestar.

