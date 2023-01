Migración Colombia creó Certificado de Trámite PPT para ciudadanos venezolanos. ¿Cómo obtenerlo?

Credito: Web

21-01-23.-Una de las principales quejas de los migrantes venezolanos tiene que ver con las demoras o las dificultades que han tenido para obtener el Permiso por Protección Temporal (PPT), un documento que fue creado en el gobierno del expresidente Iván Duque.



Desde ahora, esa población que ha tenido inconvenientes con el proceso, podrá acreditar que ya solicitaron el PPT por medio del 'Certificado de Trámite', implementado temporalmente por Migración Colombia. Será válido hasta el próximo 30 de abril.



Según informaron, con este nuevo documento se puede acceder a la oferta de servicios del Estado y de instituciones privadas, y permitirá permanecer, transportarse e ingresar y salir del territorio colombiano temporalmente.



Así mismo, les certifica a los ciudadanos de Venezuela que están dentro del proceso para acogerse al Estatuto Temporal de Protección (ETP).



En los últimos años Colombia no solo ha sido testigo del éxodo vivido en Venezuela, sino que, como país fronterizo, se ha constituido como el principal destino migratorio de millones de venezolanos que buscan condiciones de vida más dignas.



Según datos de Migración Colombia hay 2.342.907 migrantes venezolanos en el país, sin embargo, con el apoyo de Cifras y Conceptos, se realizó un estimado de cuántos se encuentran de manera irregular en el país. Con este análisis y proyección, se podría estimar que existen 726.301 migrantes en condición irregular que Migración Colombia no tiene en su mapa. Es decir, serían poco más de tres millones.



De acuerdo con la Gran Encuesta Nacional sobre migración realizada por Cifras y Conceptos, realizada el año pasado: 13% de los migrantes consultados tiene Permiso Especial de Permanencia; 3% tiene Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalidad y 34% tiene Permiso por Protección Temporal.



¿Cómo obtener el certificado de trámite de PPT?

Se puede descargar de la página web de Migración Colombia. Luego debe dar click en el botón 'Validación PPT', el cual es el único medio legal para obtenerlo.



Los usuarios solo deberán diligenciar un formulario en línea con los siguientes tres datos:



- Número de RUMV (Registro Único de Migrantes Venezolanos)

- Número del documento de identidad con el que realizó el registro

- Fecha de nacimiento



Posteriormente, le aparecerá que su documento está en proceso y le habilitará la opción de descargar el certificado.



El director de Migración, Fernando García, explicó que “el certificado es una medida transitoria que implementamos en respuesta a las fallas que encontramos en el proceso de generación y entrega del PPT y que vienen desde 2021. Nuestro objetivo es garantizar los derechos de quienes iniciaron ese proceso”.



Es importante que tenga en cuenta que este certificado no tiene ningún costo y se puede descargar desde cualquier computador o teléfono celular con conexión a internet. Migración advierte que este proceso no requiere de intermediarios, por lo tanto, evite caer en falsas propuestas para ayudarlo con el trámite.





