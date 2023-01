(VIDEO) Nuevamente un venezolano sufre ataque xenofóbico en Chile: "¡Ustedes llegaron a invadir a mi país!"

10-01-23.-Un violento ataque xenofóbico recibió un trabajador venezolano de una tienda Oxxo ubicada en Avenida Ricardo Lyon en la comuna de Providencia, Región Metropolitana.



A través de redes sociales se ha viralizado el video, donde se logra escuchar como la mujer agrede verbalmente al trabajador del Oxxo, gritándole que "ustedes llegaron a invadir a mi país. A invadir de la asquerosidad que tenían en su país. Lamentablemente llegaron acá".



Frente a las acusaciones de la mujer, el hombre respondió: «¿Sabe qué, señora? Usted me en enseña a mí que hay mucha gente buena y mucha gente mala. Yo estoy trabajando y usted intentó robarse una botella».



"¡Mira, hue…, aquí está mi plata! No soy como ustedes, los hueo… venezolanos y colombianos asquerosos que han llegado a este país. Llegaron a mi país y aquí está mi plata para comprar lo que yo quiero comprar", aseguró la mujer, quien sostenía un billete de cinco mil pesos.



"¡Todos los chilenos estamos indignados!", arremetió.



Debido al ataque xenofóbico contra el trabajador venezolano, los clientes comenzaron a defender a la víctima. No obstante, ella continuó lanzando ácidos comentarios: "Pinochetistas existimos muchos, aunque a ustedes les duela".



Al parecer la mujer se encontraba en estado de ebriedad e intentó robarse una botella de vino del local.



Cabe mencionar que el gobierno de Venezuela ha exhortado en varias opcasiones a los gobiernos de la región, independientemente de su signo político, a que respeten los DDHH de todas la personas migrantes y cesen en la promoción de cualquier acto de xenofobia en contra de la población migrante venezolana.