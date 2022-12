Rafael Uzcátegui (PPT): Extrabajadora de Pdvsa Johanna González permanece "secuestrada" en prisión pese a tener boleta de excarcelación

Rafael Uzcátegui, secretario general de una facción del partido Patria Para Todos (PPT) denunció este miércoles 21 de diciembre que la extrabajadora de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Johanna González permanece «secuestrada» en prisión ya que asegura que impiden su salida de la cárcel a pesar de tener boleta de excarcelación desde abril de este año.«El Presidente Maduro mantiene Secuestrada a la Trabajadora Johana González ,pese a que tiene boleta de Libertad , Nicolás Maduro le ordena a el Ministerio de Servicios Penitenciarios y a su Ministra que no cumpla con la decisión del Tribunal ,Silencio en la Fiscalia General «, expresó el dirigente político, a través de la red social Twitter.Johana González fue trabajadora de Pdvsa Etanol por una década y fue acusada, «sin pruebas», de participar en el desvío de una turbina, pese a que su cargo era subalterna y no tenía competencias para determinar la ruta de estos bienes.El padre y el esposo de González denunciaron las irregularidades del caso ante la ministra de Asuntos Penitenciarios, Marelys Contreras, luego de haber sido presionados por funcionarios de seguridad de este ente para que desistieran de la protesta, que fue custodiada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).La audiencia preliminar de González tuvo un retardo de nueve meses, fue presionada para declararse culpable y así lo hizo por delitos menores, con la promesa de salir de la casa; sin embargo, tiene más de 200 días con boleta de excarcelación y continúa ilegalmente presa, detallaron defensores de DDHH.El pasado mes de noviembre, diversas organizaciones no gubernamentales y activistas defensores de derechos humanos exigieron en el Ministerio Penitenciario la liberación de Johana González, quien se encuentra detenida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), pese a tener una boleta de excarcelación desde el 27 de abril de este año.