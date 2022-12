(VIDEO) Motín en El Marite: Liberada la directora y traslado de 60 rehenes primer balance extraoficial

13-12-22.-La injusticia en la aplicación del plan Cayapa, habría detonado la ira de los privados de libertad en el Centro de Reclusión ”Doctor Francisco Delgado”, motivando el secuestro de la directora del penal, Andreína Ferrer. Tras 35 horas de silencio, se pudo conocer, de manera extraoficial, que sesenta reos fueron trasladados hacia reclusorios ubicados en el oriente del país.



Aunque el hermetismo sigue siendo la norma en los alrededores del reconocido centro penitenciario ubicado al oeste de Maracaibo; familiares de los allí recluidos grabaron un autobús saliendo del interior del reclusorio, con un grupo no determinado de reclusos.



Extraoficialmente y hay que reiterarlo, las familias -por boca de un funcionario-, explicaron a NAD, que el número de reos trasladados era de 60, que la directora habría sido liberada para entablar las negociaciones y que funcionarios del Ministerio del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios estuvieron al frente de las conversaciones.



La principal fuente de información en este extraordinario hecho, son quienes tienen afectos tras las paredes del centro de reclusión; ellos –escudriñando- se enteraron que el único herido en la refriega habría sido un recluso, de quien tampoco se supo su nombre, por el momento. Ni siquiera la directora del retén ha dado la cara.



La tensión aún se siente en los alrededores. Es la misma que se respiró cuando en el curso del plan Cayapa sólo atendieron a once reclusos en vez de los sesenta, que habrían sido trasladados. Es la misma que se respiró antes del motín.



“No hay listas, no tenemos nada aun”, refieren los familiares angustiados por las horas de la vigilia, a la intemperie y con la mirada fija en la puerta del Centro de Reclusión ”Doctor Francisco Delgado”.

