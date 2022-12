Nuevas protestas en Irán mientras las autoridades niegan la disolución de la Policía de la moral

Nuevas protestas en Irán Credito: Web

06-12-22.-Activistas iraníes llamaron a nuevas protestar los próximos días con movilizaciones y huelgas, luego de que sectores del Gobierno negaran las declaraciones de la Fiscalía del país de un supuesto desmantelamiento de la Policía de la Moral.



El nuevo llamado a continuar las protestas llega un día después de que el fiscal general del país, Mohamad Yafar Montazerí, hiciera declaraciones de una supuesta disolución de la Policía de la moral, la fuerza que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no utilizaban el velo obligatorio de acuerdo con los códigos dictados por la República Islámica.



La Policía de la moral es la fuerza responsable del asesinato de Mahsa Amini, una joven de 22 años que murió tras ser detenida y golpeada por esa fuerza por "usar mal el velo". El hecho generó protestas que llevan casi tres meses y que la represión no logró frenar disuadir, sino que estas aumentaron exigiendo “muerte al dictador”, sumándose más sectores sociales a la manifestaciones que tienen como protagonistas a la juventud y las mujeres con consignas antigubernamentales, se quitan y queman sus velos, y uno de los lemas que más se ha escuchado es "Mujer, vida, libertad".



El sábado por la noche el fiscal general de Irán, Mohammad Jafar Montazeri, había declarado que "La Policía de la moral no tiene nada que ver con el Poder Judicial" y fue suprimida por los que la crearon, según informa la agencia de noticias iraní ISNA. Las declaraciones del fiscal a la prensa se dieron luego de que un periodista iraní le preguntara por qué había sido "suprimida" la Policía de la moral, explica la agencia iraní.



Lejos de lo que sugería la declaración, los periódicos iraníes informaron de un aumento de las patrullas, especialmente en las ciudades religiosas, que exigen que las mujeres usen el hiyab, y de que la policía ordena a los gerentes de los locales comerciales que refuercen las restricciones.



Otra señal de que el gobierno no está relajando las reglas sobre el uso del velo es la que informa la agencia de noticias semioficial Tasnim, que indicó que este lunes el poder judicial cerró un parque de diversiones en un centro comercial de Teherán porque sus operadores no usaban el hiyab correctamente. Mientras que el periódico Ham-Mihan, asegura que la policía moral había aumentado su presencia en ciudades fuera de Teherán, donde la fuerza ha estado menos activa en las últimas semanas.



El jefe del Poder judicial, Gholamhosein Mohseni Ejei, fue más allá y anunció que "algunas" de las sentencias a muerte de manifestantes condenados por "corrupción sobre la tierra" y "guerra contra Dios" han sido "confirmadas" por instancias superiores. Las condenas "se aplicarán pronto", dijo Ejei durante un discurso en la reunión del Consejo Supremo del Poder Judicial, según informó el diario "Shargh".



El Poder judicial han acusado a más de 2000 personas por su participación en las movilizaciones, de las cuales al menos 21 podrían ser condenadas a muerte.



En este contexto se lanzó el nuevo llamamiento retomar las huelgas y manifestaciones. “La unidad es uno de los factores para la victoria”, afirmó el colectivo Jóvenes de los barrios de Teherán en redes sociales en su llamado a las movilizaciones de los próximos tres días. Este grupo de activistas y otros similares convocaron cerrar los comercios este lunes, a manifestarse en los barrios el martes y a reunirse en la céntrica plaza Azadi (libertad) el miércoles.



Las protestas en el país volvieron a tener repercusión internacional luego de que los futbolistas de la selección iraní se negaron a cantar el himno en señal de protesta en el primer partido que este equipo disputaba en el Mundial de Qatar, ante Inglaterra.



Las autoridades iraníes había tratado de descomprimir la situación en las últimas semanas y anunció que más de 700 prisioneros iraníes, varios de ellos detenidos durante las manifestaciones por la muerte de la joven Mahsa Amini, fueron liberados tras la victoria lograda el viernes por la selección nacional de fútbol contra Gales en el Mundial de Qatar, según anunció la agencia de la Autoridad Judicial Mizan Online.



La masiva liberación fue conocida horas después de que fuera puesta en libertad bajo fianza la reconocida actriz iraní Hengameh Ghaziani, arrestada después de quitarse el velo en público, en una manifestación de solidaridad con la muerte de la joven Amini. Las nuevas declaraciones de las autoridades judiciales indican que el régimen no está dispuesto a dar muchas concesiones.



Las protestas en todo el país se centraron primero en el estricto código de vestimenta de las mujeres de Irán, pero pronto se convirtieron en uno de los desafíos más serios para el régimen iraní desde la revolución de 1979, con manifestantes que se enfrentaban con las fuerzas de seguridad y piden abiertamente su caída.



