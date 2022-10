Ecuador impide aterrizar a un avión de Conviasa que repatriaría a más de 70 venezolanos

Credito: Archivo

26-10-22.-Unos 90 venezolanos permanecían varados el miércoles en el aeropuerto de Guayaquil debido a que la aerolínea contratada por el gobierno de su país para repatriarlos no cuenta con permiso para volar en espacio aéreo de Ecuador.



La Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil explicó en su cuenta de Twitter que la estadía de personas de nacionalidad venezolana es total responsabilidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado Venezolano que había dispuesto un avión de la aerolínea Conviasa para su transporte.



Explicó que el permiso de operación de esa empresa fue revocado hace tres semanas debido a que no cumple con normas de operación aeronáuticas y señaló que representantes del Consulado Venezolano ingresaron la noche del martes a ese sector del aeropuerto para instruir a sus compatriotas para que no se retiren hasta que Ecuador autorice la operación de la aeronave.



Esa aerolínea, con la cual el gobierno de Venezuela coordina acciones de repatriación en el marco del plan denominado Plan Vuelta a la Patria, ha tenido problemas similares en países como Argentina, Colombia y Uruguay.



La Oficina de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, estima que alrededor de seis millones de personas abandonaron Venezuela, sumida en una profunda crisis económica y social. Colombia es el país donde más venezolanos se han asentado, unos 2,5 millones.



El municipio de Guayaquil informó que coordina acciones para trasladar a los venezolanos varados en esa ciudad portuaria a refugios temporales mientras se soluciona la situación.



Ecuador no cuenta con cifras oficiales de inmigrantes venezolanos porque muchos llegaron durante la pandemia sin pasar por controles migratorios, especialmente a través de la zona limítrofe con Colombia. Pero de acuerdo con la Plataforma de Refugiados y Migrantes de Venezuela, hay alrededor de 502.000 ciudadanos de ese país.

La fuente original de este documento es:

AP (https://apnews.com/hub/noticias)