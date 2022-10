(VIDEO) Fiscal Superior del estado Nueva Esparta desmintió acusaciones por violencia institucional de periodista del Estado Lara

26-10-22.-El Fiscal Superior del estado Nueva Esparta, Beiker Pabón, ejerció su derecho a réplica por el caso de la periodista Liliany Ojeda del Estado Lara.En el programa Vladimir a la Carta, el ex Fiscal Superior del estado Lara, desmintió las acusaciones por violencia institucional que realizó recientemente la ciudadana Liliany Ojeda."Estoy dispuesto a someterme a una investigación... Quiero dejar en claro que yo no tengo nada personal en contra de la señora Liliany Ojeda, solamente me remito a mi trabajo como Fiscal Superior", expresó.El Fiscal explicó que el caso judicial que tiene la ciudadana Ojeda data del año 2018, y que él llegó al estado Lara como Fiscal Superior en el año 2020."Yo conocí a Liliany Ojeda porque ella me escribe a través de Whatsapp que necesita reunirse conmigo para plantearme un caso que ella tiene como víctima del año 2018. Yo recibí la fiscalía superior de Lara en el año 2020. La atendí en mi oficina, y lo primero que me dijo es que ella tenía el control de los tribunales de Lara y a nivel nacional. Prácticamente intimidándome. Llamé a una fiscal en presencia de Liliany Ojeda para que trabajara de manera objetiva con su expediente y con atención prioritaria. Y ella quedó conforme", detalló.Posteriormente, el fiscal relató que la ciudadana Ojeda por su caso de manutención con su ex esposo, empezó a recusar fiscales."Liliany Ojeda lo que hizo fue recusar y recusar fiscales cuando se dió cuenta de que presuntamente se habían cometido delitos en una factura que presentó ante Tribunales y que se iba a solicitar un acto de imputación. A lo cual se le hicieron tres citaciones y nunca asistió. Si ella hubiese asistido evita todo esto", precisó."Al ver esta situación, se designó al Fiscal Nacional de Carabobo para que llevara el caso. Él cita también a Liliany Ojeda y tampoco asistió, ahí comienza ella la campaña de que el DGCIM y el Fiscal Beiker Pabón la están acosando, de que todos los fiscales quieren atacarla por ser periodista, eso es totalmente falso", dijo.*Orden de aprehensión por promocionar el odio*Por otra parte, el Fiscal Pabón aseguró que la ciudadana Liliany Ojeda, madre de dos niñas, también tiene una orden de aprehensión por presunta promoción al odio a través de su cuenta de Twitter."Cuando Liliany Ojeda inicia la campaña por redes sociales, se hace una pesquisa digital y nos damos cuenta que en sus redes está promocionando al odio, con lenguaje soez y escatológico hacia funcionarios del Estado. Es por esto que tiene otra orden de aprehensión desde Caracas", detalló.*"Yo solo me limité a lo que me correspondía como Fiscal Superior de Lara"*Asimismo, el Fiscal hizo énfasis en que no tiene nada personal en contra de la señora Liliany Ojeda, "solamente me remito a mi trabajo como Fiscal Superior", dijo."Las acusaciones de Liliany Ojeda no solo van en contra de Beiker Pabón, sino en contra de cualquier funcionario que se oponga a sus intereses... Ella pretende con estos programas y sus redes sociales, que en el caso que a mí me destituyan, que yo vaya preso, con eso va a acabar con el tema legal que tiene. Ella no ha asistido a la fiscalía, ni siquiera a designado un abogado", alertó.*"Liliany Ojeda dice que el Fiscal General me protege"*También hizo énfasis en desmentir la aseveración que realizó Ojeda, sobre que el Fiscal General Tarek William Saab, protegía al Fiscal Pabón."Esa tesis hay que desmentirla porque qué va a pensar el pueblo de Nueva Esparta cuando me envían como Fiscal Superior, no va a tener confianza... Es imposible pensar que el Dr. Tarek William Saab va a tapar un hecho de corrupción, un abuso de poder, cuando sabemos que el Fiscal General lo que siempre ha venido demostrando es el resguardo y protección de los DDHH", puntualizó.Sobre los rumores en cuanto a si su traslado de la fiscalía de Lara a la fiscalía de Nueva Esparta fue premio o castigo por este caso, el Fiscal Pabón respondió, "ir como Fiscal Superior a Nueva Esparta es un reto personal. La isla me encanta, para mí es un premio".*Lo que yo le sugiero a la señora Liliany Ojeda es que se ponga a derecho.*Finalmente, en la entrevista expresó que lo que sugiere es que la ciudadana se presente ante los tribunales y ejerza su derecho a la defensa.