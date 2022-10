Campamentos en Panamá desbordados: Más de 9.000 migrantes, la mayoría venezolanos, indecisos tras decisión de EEUU

17-10-22.-Los campamentos de recepción de migrantes en la provincia del Darién en Panamá se encuentran desbordados de personas, en su mayoría venezolanos."Seguimos con esta asistencia humanitaria por parte de Migración, Senafront, El Senado, la Policía", informó la periodista Carola Briceño en el medio Enfrontera.com.Más de 9.000 migrantes, la mayoría venezolanos, están en la zona aún sin saber qué harán tras decisión de Estados Unidos de no admitir el ingreso irregular de venezolanos."El personal lo que hace es que toma las listas, verifica la información de todas las personas, se aseguran de que estén en estado de salud correcto. Sino, son referidos a un médico que está aquí. Les estamos dando todo lo que necesitan para continuar su viaje: Agua, ayuda humanitaria, alimentación", añadió.Recalcaron que están siendo muy estrictos en el registro de los migrantes para que nadie se quede sin recibir ayuda para su viaje.DEPORTACIÓN DE MIGRANTESDe igual forma, Briceño precisó que la situación de los migrantes venezolanos en otros países de transición es muy complicada."En Guatemala hubo bastantes detenciones y deportaciones masivas. Envían a los migrantes a territorio hondureño. Más de 300 venezolanos fueron expulsados", alertó.Asimismo, reveló que en México también hay una gran cantidad de venezolanos detenidos.LEA TAMBIÉN: ESTE DÍA INICIARÁN LAS INSCRIPCIONES PARA OPTAR A LAS 24.000 VISAS QUE EEUU DESTINARÁ A VENEZOLANOS +REQUISITOS"Son llevados a centros de detención. Los migrantes se encuentran sin recursos en situación de vulnerabilidad", acotó en entrevista ofrecida a VPI.A principio de octubre el Gobierno de Joe Biden anunció que no permitiría el ingreso de más migrantes irregulares de Venezuela a los Estados Unidos. Ante este bloqueo en la frontera, muchos países de transición en Centroamérica no tienen la capacidad para atender a esos migrantes por mucho tiempo.A pesar de que Biden anunció la entrega de 24.000 visas humanitaria. Lo cierto es que, la crisis migratoria venezolana es la más grande del mundo con 7.1 millones de desplazados según cifras de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).