"Ministerio Público ha logrado 292 condenas a funcionarios por violaciones de DDHH desde 2017"

El fiscal general venezolano, Tarek William Saab, rechazó las conclusiones de un informe de la Misión internacional independiente de la ONU sobre Venezuela que señala “crímenes de lesa humanidad” cometidos supuestamente desde el seno del Estado.



El alto funcionario sostuvo que el mismo “se trata de un informe realizado por tres expertos, no por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.



Así, afirmó que las conclusiones “niegan todo el contexto que vive Venezuela, de ataques mercenarios, golpes de Estado, intentos de magnicidio, acciones armadas, bloqueo económico, sanciones unilaterales y robo de activos del país, que han obligado al Estado a actuar en defensa de la paz y los intereses del pueblo venezolano”.



En función de esto, Saab señaló que estos informes se basan “supuestamente en entrevistas a distancia con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También dicen haber analizado una serie de documentos confidenciales”.



Sin embargo, apuntó que al revisar el contenido de los informes, “se comprueba que se basan principalmente en fuentes de Internet“.



Plan de trabajo sobre asistencia técnica



El alto funcionario sostuvo que mientras el trabajo de esta misión se hace a distancia, al no tener presencia en territorio venezolano, “Venezuela viene trabajando en conjunto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos directamente en el país”.



“En octubre de 2019 se acordó un plan de trabajo sobre asistencia técnica que se ha venido ejecutando exitosamente y que se ha renovado hasta la actualidad”, agregó Saab en declaraciones a la AFP, según citó ¡Qué Noticias!.



El fiscal general venezolano aseguró además que el Ministerio Público (MP) que dirige “ha brindado toda la información solicitada” a los delegados de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU.



“Estos delegados han asistido incluso a audiencias de juicio para ver directamente el funcionamiento de nuestro sistema de justicia en casos de violaciones a derechos humanos”, añadió.



Saab apuntó además que desde agosto de 2017, cuando asumió su cargo, la Fiscalía ha imputado a 1.448 funcionarios de seguridad del Estado, “lográndose 292 sentencias condenatorias” por violaciones de Derechos Humanos con penas de hasta 28 años, de los 30 que tiene como pena máxima la legislación venezolana.