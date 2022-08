ONU anuncia Plan de Respuesta Humanitaria para Venezuela

Credito: Archivo

15-08-22.-El jefe de los servicios humanitarios de la ONU, Martin Griffits, dijo este martes que Venezuela aún tiene "necesidades importantes", entre ellas las de 5,2 millones de personas que el organismo considera de mayor vulnerabilidad.



"Siguen existiendo necesidades humanitarias importantes. Es más importante que nunca que la comunidad internacional continúe mostrando solidaridad con el pueblo venezolano, asegurando que los más vulnerables, incluidas mujeres, niñas, niños y ancianos, no se queden atrás", dijo Griffits al concluir hoy una visita oficial iniciada el domingo.



Griffiths, secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de Naciones Unidas, sostuvo reuniones con el presidente venezolano, Nicolás Maduro, así como con varios ministros y vicepresidentes, representantes de la oposición y de ONG locales y extranjeras.



"Me complace decir que en mis reuniones con las autoridades acordamos publicar el Plan de Respuesta Humanitaria para 2022-2023, que ayudará a desbloquear recursos críticos para el bienestar del pueblo venezolano", anunció el funcionario.



Este nuevo plan, explica el comunicado, requiere de 795 millones de dólares y su objetivo es "brindar asistencia a 5,2 millones de personas, centrándose en apoyar los servicios de salud, mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, fortalecer la prestación de servicios básicos y la educación, promover la protección y abordar la movilidad humana".



Griffiths agradeció la solidaridad de los donantes internacionales, gracias a los cuales han entrado 170 millones de dólares este año para ayudas, e hizo un llamado al Gobierno, la oposición y la comunidad internacional a trabajar juntos para usar recursos congelados de Venezuela en el exterior para el beneficio de los más vulnerables y del desarrollo del país.



"La ONU está lista para apoyar. Con Venezuela, no solo teniendo una oportunidad única de encontrar soluciones para abordar sus propios desafíos, sino que en un contexto de crisis global de precios de energía y alimentos, tiene el potencial de contribuir a soluciones globales que pueden impactar en el bienestar de los más vulnerables", agregó.

