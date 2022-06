Médicos se debaten entre las urgencias de los pacientes, la escasez de insumos en hospitales y la hostilidad del gobierno

Credito: CP

08-06-22.-La detención, en abril pasado, del doctor Nayib Morales, estudiante del primer año de anestesiología en la Universidad de Los Andes-Trujillo, causó un profundo malestar en el gremio médico. Por Morales, de nacionalidad colombiana, hubo protestas, reclamos públicos. ” Estuvo preso 45 días, ahora tiene régimen de presentación “, informa el presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera.



Jorge Trejo, médico trujillano con más de 30 años de experiencia, confiesa sentirse golpeado por las acciones del gobierno contra los médicos, porque ” son situaciones que nunca habíamos vivido “. Hoy día ” no puedes cargar ningún medicamento, porque por todo te detienen “. Si hace el diagnóstico de esa hostilidad, estimaría que comenzó hace tres o cuatro meses.



” Los médicos de emergencia tienen su stock en su koala. Si a las 2 de la mañana llega un paciente con herida de bala o de arma blanca, y hay que operarlo, ¿ dónde se va a buscar una sutura, epinefrina o cualquier medicamento ? Los médicos, de su propio pecunio, colocan ese medicamento para salvarle la vida al paciente “.



León Natera calcula que más de 50 médicos venezolanos han sido judicializados y comenta que los estados más hostiles han sido Apure, Trujillo, Lara y Anzoátegui. ” Se está sometiendo al escarnio público al sector médico, al equipo de salud, sin causa aparente, solo por el hecho de que hayan sido denunciados por algún gendarme del gobierno nacional “.



Hay una persecución contra los médicos, afirma, que ” por ser tan responsables, por haber hecho buena la letra del juramento hipocrático, se mantienen en los hospitales, y nosotros les decimos a los colegas ‘manténganse en los hospitales y no hagan caso a esa conseja’, que de pronto es el gobierno que está lanzándola, que dice ‘vámonos de los hospitales’. No. Vamos a seguir cumpliendo con nuestro deber, vamos a seguir dándole el apoyo al pueblo de Venezuela, cosa que no hace el gobierno “.



La causa del desabastecimiento hospitalario no son los médicos, reitera la Federación Médica. ” El gobierno no cumple con la Constitución, no dota los hospitales, los mantiene en inanición; es lo que hemos definido como un lockout: cerrado con las puertas abiertas, y se mantiene abierto porque allí está el equipo de salud “, acusa León Natera.” Encima, persiste una política de Estado de persecución al gremio médico “, critica Trejo, que se evidencia en que es ” como si nosotros fuésemos culpables de la situación de crisis que vive el país desde hace más de 20 años “.



Los médicos ” estamos comprometidos con la población de toda Venezuela, que va a los hospitales; nosotros estamos comprometidos a darle la asistencia en la parte de emergencia, la consulta ambulatoria, las cirugías “, remarca el doctor Rafael Belmonte, secretario de la Federación Médica.



El gobierno no piensa lo mismo. Una de las medidas recientes es la designación de inspectores para los hospitales. ” Si están colocando inspectores secretos, ¿ para qué son esos inspectores ? Deberían estar concentrados en ver qué hacen los directores de esos centros “, señala León Natera, y recuerda que los directores son puestos por el gobierno e, incluso, manejan recursos ” sin contraloría “.



Lo sucedido con el doctor Nayib Morales, puntualiza Trejo, los llevó a reiterar que los médicos solo deben tener en sus manos el estetoscopio. Más nada. También, que deben dejar constancia en la historia médica de lo que sucede, de los medicamentos que necesita el paciente y de lo que le respondieron en la dirección del centro asistencial. ” Y que los directores y subdirectores, los que manejan los medicamentos, sean los encargados de llevar los medicamentos para salvar una vida; no los médicos. Ya los médicos nos cansamos de esta situación. Estamos sumamente preocupados pero seguimos salvando vidas y luchando por el paciente venezolano, el que no tiene nada. El que llega sin recursos lo vamos a seguir atendiendo “.



Un dicho popular asegura que Dios castiga sin palo ni piedra, y el relato que compartió el dirigente gremial, este martes 7 de junio, parece ratificarlo: El director de un hospital en Los Andes ” tuvo un problema cardiaco muy grave, tenían que salvarle la vida, y los medicamentos estaban bajo llave en su dirección. Afortunadamente alguien sabía eso, abrieron la puerta de la dirección, sacaron el medicamento, lo llevaron a la emergencia y se salvó el director del hospital. Era un medicamento que él le tenía escondido al pueblo de Mérida, al soberano “.



Las cirugías electivas se han convertido en una cruz para quien las necesita. ” Los pacientes van de hospital en hospital para resolver un problema sencillo, y pasan meses para resolverlo “, refiere Belmonte. En toda familia venezolana hay un miembro con un problema de salud ” que no se podido resolver “.



Belmonte, en su ejercicio privado, realiza evaluaciones preoperatorias de neumonología, y ya es común que estos estudios se pierdan y se deba repetirlos porque a la persona no la intervienen. ” Y esos son gastos para las familias “, lamenta. Una cirugía electiva puede tardar seis meses, un año o más. ” Eso es inhumano. No puede ser que ese sea el día a día de los pacientes “, subraya.



La FMV puntualiza que no rechaza las investigaciones a trabajadores de la salud ajustadas al debido proceso. ” Nosotros no estamos en contra de que se investigue; todo lo contrario. Al que haya que investigar, que lo investiguen. Pero no que de manera contumaz de una vez se diga es culpable, va preso y tiene tantos años de prisión “, aclara León Natera.



La Federación Médica descarta emprender acciones legales: ” Cuando cambien el Tribunal Supremo”, replica el dirigente. ” Nosotros creemos que tenemos toda la razón ” pero si se introduce algún recurso ” no tenemos certeza de que lo vayan a aprobar “. Ya vivieron una experiencia con el máximo tribunal, hace más de 10 años, al solicitar un amparo por el derecho a la salud. ” El magistrado y presidente nos dio la razón, dijo que era público y notorio el estado de los hospitales, pero determinó que no había lugar y negó el amparo “. Piensan que esta historia puede volver a repetirse.

