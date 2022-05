Enrique Ochoa Antich propone su nombre para el cargo de Defensor del Pueblo

Enrique Ochoa Antich Credito: Archivo

28-05-22.-Enrique Ochoa Antich anunció que tiene la intención de postular su nombre para el cargo de Defensor del Pueblo y aclaró que desde hace 10 años no ha tenido militancia partidista alguna.



En entrevista en el programa Argumentos, que transmite Globovisión, formuló un llamamiento al PSUV a no designar en el Poder Ciudadano a “camaradas” del partido que renuncian a su militancia el día antes para poder ser designados en cargos para los que la Constitución exige independencia.



Señaló que la Defensoría es una institución “virtualmente desaparecida del escenario nacional y la primera tarea es que se oiga su voz en la denuncia con bases y constructiva de la masiva violación a los DDHH que ocurre en Venezuela”.



En la comunicación dirigida a los diputados, Ochoa Antich recuerda que ha sostenido públicamente muchas veces (incluso ante la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional), que “los derechos humanos deben ser un asunto de Estado y no un arma arrojadiza contra el adversario en el lodazal de la política subalterna”.



Así mismo, subraya que “aunque la Defensoría no tiene las facultades de compulsión y sanción que sí tienen la Fiscalía y la Contraloría, sino que, como por tradición histórica lo hace toda institución del Ombudsman, se basa en la voz, la denuncia y el acicate moral para el resto del Estado. Creo que si se orienta hacia la unidad nacional, la reconciliación, la interlocución proactiva con las autoridades del Poder Ejecutivo, y la apelación a lo mejor del alma de la nación, es mucho lo que allí puede hacerse”.



“Creo que, además, con mi designación para ese cargo se daría un buen testimonio de amplitud, en una conformación plural y escrupulosamente institucional y constitucional del Poder Ciudadano”, indicó Ochoa Antich.

