El jefe de la ONU insta a Rusia a colaborar en la investigación de crímenes de guerra cometidos en Ucrania

Decenas de civiles fueron asesinados en Bucha, Ucrania Credito: Afp

28-04-22.- El secretario general de la ONU, António Guterres, remarcó este jueves la importancia de la investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra en el municipio de Bucha durante la ocupación rusa e instó a Moscú a aceptar y colaborar con esa investigación.



“Apelo a la Federación rusa a aceptar y colaborar con la corte criminal internacional”, dijo Guterres durante su visita a la fosa común de Bucha, donde ha expresado su "total apoyo" a la investigación de la Corte Penal Internacional.



“Cuando hablamos de crímenes de guerra no podemos olvidar que el peor de los crímenes es la guerra por sí sola”, lamentó el secretario general de la ONU, de visita en Ucrania para reunirse con el presidente Volodimir Zelenski en la tarde de hoy.



Guterres también visitó la cercana ciudad de Borodianka, que fue ocupada temporalmente por los rusos, y dijo que la guerra no puede ser aceptable en el siglo XXI.



"Me imagino a mi familia en una de esas casas, ahora destruida y negra. Veo a mis nietas huyendo presas del pánico. No hay forma de que la guerra pueda ser aceptable en el siglo XXI", expresó Guterres a través de la cuenta de Twitter de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de la ONU.



Guterres, que llegó a Kiev este miércoles en misión de paz, viajó previamente a Rusia para entrevistarse con el presidente del país, Vladimir Putin, y el jefe de la diplomacia, Serguei Lavorv, con quienes trató de lograr una salida al conflicto que se prolonga ya más de dos meses.



El responsable de la ONU no sólo verá al presidente Zelenski y a su ministro de Exteriores Dmytro Kuleba sino que también se reunirá con el personal de las agencias de la ONU para analizar "cómo optimizar la asistencia humanitaria al pueblo de Ucrania".



Guterres propuso la creación de un Grupo de Contacto con Rusia y Ucrania para "la búsqueda de las posibilidades de abrir corredores humanitarios seguros con un cese al fuego para garantizar que sean realmente efectivos" en las zonas de Ucrania afectadas por los combates.



Este es el primer viaje que realiza Guterres a los dos países inmersos en una guerra desde mediados de febrero, cuando Rusia lanzó sus tropas contra el este y el norte de Ucrania, desencadenando el mayor movimiento de refugiados en Europa desde hace varias décadas.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 316 veces.

La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)